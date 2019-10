Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) obwieszcza się, że w angielskim tekście Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 560) w art. 2 w ust. 3 zdanie drugie po wyrazie "The" powinny być wyrazy "corresponding agreement specifying the conditions and the amount of".