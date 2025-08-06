REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1073
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami2)
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 i 1544 oraz z 2025 r. poz. 769) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
§ 2.
1) ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy;
2) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 16a ustawy;
4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
5) zakazie - rozumie się przez to decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami albo orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 3.
1) akta ewidencyjne kierowców - dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem;
2) akta ewidencyjne osób bez uprawnień - dla osób, które:
a) złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) nie uzyskały uprawnień ze względu na niespełnianie wymogów określonych w ustawie, nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem i został orzeczony wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów,
c) mają wydane za granicą krajowe prawo jazdy i został orzeczony wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zostało wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
2. Akta ewidencyjne umieszcza się w teczkach aktowych i przechowuje w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu magazynowym zapewniającym właściwe warunki przechowywania i zabezpieczania dokumentacji - do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą, lub otrzymania informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL. Wydane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami unieważnia się z urzędu, wprowadzając odpowiednie dane do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i systemu teleinformatycznego. Wszystkie wygenerowane profile kandydata na kierowcę zamyka się z urzędu.
3. Teczki układa się w sposób umożliwiający ich lokalizację na podstawie nazwiska i imienia oraz numeru PESEL, o ile osoba taki numer posiada, lub numeru karty kierowcy.
4. Karty kierowców wystawione przed dniem 1 stycznia 2002 r. układa się rocznikami według kolejnych ich numerów, a po wprowadzeniu ich do systemu teleinformatycznego dołącza się do akt ewidencyjnych osoby. Właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie przydziela osobie tylko jeden stały numer karty kierowcy.
5. Wydawaniem praw jazdy, pozwoleń i obsługą systemu teleinformatycznego zajmują się wyznaczeni przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów związanych z wydawaniem tych dokumentów oraz obsługi tego systemu.
6. Osoby, o których mowa w ust. 5, przy korzystaniu z systemu teleinformatycznego posługują się hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym przyznanym przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie.
7. Przyznane hasło i klucz cyfrowy stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
§ 4.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 16a ustawy, przekazuje wykonane prawa jazdy i pozwolenia do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Międzynarodowe prawa jazdy wydaje się na blankietach dostarczonych przez podmiot, o którym mowa w art. 16a ustawy, przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy użyciu drukarki komputerowej danych zawartych we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
Rozdział 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami
§ 5.
1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy;
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
3) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4) zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane;
5) kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, generuje profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym.
3. Profil kandydata na kierowcę generuje się także:
1) w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lit. a, b i e oraz pkt 9 i 11;
2) dla osób, które wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia składają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w art. 134 ust. 1-2a ustawy - w tym przypadku, generując profil kandydata na kierowcę, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie uzupełnia dane dotyczące ukończonego szkolenia.
4. Osobie, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy.
5. Profil kandydata na kierowcę jest udostępniany ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
6. Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, dodatkowo przedkładają kopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia.
7. W przypadku osób, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, profil kandydata na kierowcę, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, generuje w systemie teleinformatycznym właściwy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, z tym że tłumaczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub misji specjalnej, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
8. Wzór wniosku i decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami określa załącznik do rozporządzenia.
9. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie nie wymaga dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile orzeczenia zgromadzone w aktach ewidencyjnych są ważne w zakresie kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się osoba.
§ 6.
1) zarejestrować wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz zweryfikować złożone dokumenty w zakresie:
a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b) spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo do przystąpienia do egzaminu państwowego,
c) zgodności zawartych w nich danych z ujętymi w centralnej ewidencji kierowców oraz w aktach ewidencyjnych kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile orzeczenia są wymagane,
d) stwierdzenia, czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
2) w przypadku posiadania w prowadzonych aktach ewidencyjnych orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń;
3) w przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769).
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
1) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
2) wygenerować profil kandydata na kierowcę.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów należy odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia.
4. Wygenerowany przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie profil kandydata na kierowcę zawiera:
1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „kodem terytorialnym”;
2) datę utworzenia profilu;
3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;
4) imię i nazwisko;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) datę zgonu;
7) fotografię;
8) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
9) obywatelstwo;
10) wzór podpisu;
11) adres zamieszkania, w tym:
a) ulicę, numer budynku, numer lokalu,
b) miejscowość,
c) kod pocztowy;
12) numer telefonu, adres e-mail - jeżeli został podany we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
13) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;
14) numer, datę wydania prawa jazdy oraz kategorie prawa jazdy - jeżeli osoba posiada;
15) numer i datę wydania pozwolenia - jeżeli osoba posiada;
16) numer, datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego ono dotyczy;
17) numer, datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, termin następnego badania oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego ono dotyczy - jeżeli jest wymagane;
18) wskazanie, czy wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
19) informacje o okresie i zakresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
20) informacje o okresie i zakresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
21) informacje, czy osoba rozpoczęła szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej;
22) kody ograniczeń wynikające z orzeczeń lekarskich;
23) kody ograniczeń wynikające z posiadanego prawa jazdy;
24) informację o ukończonym szkoleniu dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
25) informację o zgodach, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane;
26) informację o wyniku egzaminu państwowego, w tym informację o niestawieniu się na egzamin;
27) informację o posiadanej kwalifikacji wstępnej lub wstępnej uzupełniającej.
§ 7.
§ 8.
Rozdział 3
Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego
§ 9.
1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2) kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
3) kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;
5) kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;
6) kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
7) fotografię, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
8) kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;
9) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
2. W przypadku posiadania w aktach ewidencyjnych kopii aktualnego orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przedkłada się kopii tych orzeczeń w celu wydania prawa jazdy z kodem 95.
3. W celu potwierdzenia danych ze świadectwa kwalifikacji zawodowej, karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, wydanych przez organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, starosta występuje do tego organu o potwierdzenie tych danych z danymi zamieszczonymi na oryginale dokumentu wydanego w tym państwie.
4. Potwierdzenie dokumentów, o którym mowa w ust. 3, następuje zgodnie z art. 39c1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
5. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, generuje profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym.
6. Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.
§ 10.
1) zarejestrować wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz zweryfikować złożone dokumenty w zakresie:
a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b) spełnienia wymagań niezbędnych do rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,
c) zgodności zawartych w nich danych z danymi ujętymi w centralnej ewidencji kierowców, w aktach ewidencyjnych kierowców zawodowych i w aktach ewidencyjnych kierowców;
2) w przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
1) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
2) wygenerować profil kierowcy zawodowego.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów odmawia się wydania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji albo szkolenia okresowego.
4. Profil kierowcy zawodowego zawiera dane i informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
Rozdział 4
Wydawanie praw jazdy i pozwoleń
§ 14.
1) osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu:
a) od ośrodka egzaminowania - informacji, że osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu państwowego, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz
b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2) osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji:
a) o których mowa w pkt 1,
b) potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:
- B - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,
- B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
3) osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy;
4) osoby ubiegającej się o wymianę pozwolenia wojskowego po otrzymaniu:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem;
5) osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.3)) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1, z późn. zm.4) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 317); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;
6) osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, po otrzymaniu od osoby:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 5, oraz
b) dokumentów wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy;
7) osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1;
8) osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku oraz - gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się:
a) po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a,
b) o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji:
- o których mowa w pkt 1 lit. a,
- potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:
- - B - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,
- - B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,
c) o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach - po otrzymaniu:
- wniosku o wydanie prawa jazdy,
- fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
- kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
d) o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął - po otrzymaniu dokumentów:
- o których mowa w lit. c, oraz
- wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy,
e) o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a;
9) osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy po otrzymaniu:
a) za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów, o których mowa w pkt 1,
b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;
10) osoby mającej wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający roku po otrzymaniu:
a) wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia, z zastrzeżeniem art. 102 ust. 2b i 2c ustawy,
b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;
11) osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1;
12) osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu odpowiednio:
a) od ośrodka egzaminowania albo od okręgowej komisji egzaminacyjnej - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, która jest zamieszczona w profilu kierowcy zawodowego,
b) od ośrodka szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, która jest zamieszczona w profilu kierowcy zawodowego,
c) od osoby:
- dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego, które zostało wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
- fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
- kopii posiadanego prawa jazdy,
d) oświadczenia kierowcy o zamiarze wykonywania przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub kategorii C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
13) osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia;
14) osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ze względu na zmianę danych w nim umieszczonych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
e) kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c, przedkłada osoba ubiegająca się o wymianę pozwolenia wojskowego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, przekazuje jednostka wojskowa, której dowódca wystawił osobie, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, przedmiotowy dokument.
3. W celu dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, na podstawie karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.
4. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
5. Prawo jazdy wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.
6. W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy zostało wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórnik dokumentu, organ wydający prawo jazdy zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy.
7. W przypadku wystąpienia właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, wymieniającego polskie prawo jazdy lub wydającego jego wtórnik, właściwy organ, który wydał to prawo jazdy, udziela niezwłocznie odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.
8. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ wymieniający prawo jazdy występuje do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa, w którym to prawo jazdy zostało wydane, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Potwierdzenie danych i informacji może być dokonane przez organ wymieniający prawo jazdy za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
9. Potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy może przedłożyć osoba wnioskująca o wymianę prawa jazdy.
10. Za potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy, o którym mowa w ust. 8, uznaje się również dokument wydany przez przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
11. W przypadku wątpliwości co do zgodności potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy ze stanem faktycznym, przedłożonego przez osobę wnioskującą o wymianę prawa jazdy, organ wymieniający prawo jazdy może wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o potwierdzenie tych danych i informacji.
12. Obowiązkowi potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy w państwie wydania oraz obowiązkowi, o którym mowa w § 15 ust. 9, nie podlega zagraniczne krajowe prawo jazdy:
1) osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) status uchodźcy,
b) azyl,
c) ochronę uzupełniającą,
d) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, 1222 i 1688 oraz z 2025 r. poz. 619, 621 i 622);
2) wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny; dotyczy prawa jazdy kierowcy, który przedstawi organowi wydającemu prawo jazdy dowód potwierdzający uprzednie lub obecne wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy u przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego, w szczególności oświadczenie pracodawcy lub umowę o pracę w charakterze kierowcy;
3) wydane przez Republikę Białorusi, jeżeli jego posiadacz jest obywatelem Republiki Białorusi i posiada wizę, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.
§ 15.
1) zarejestrować wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia przydzielony numer pozycji w rejestrze - dotyczy osób, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3-5, pkt 8 lit. c oraz pkt 10-14;
2) zweryfikować złożone dokumenty w zakresie:
a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b) spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia oraz do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
c) zgodności zawartych w nich danych z ujętymi w centralnej ewidencji kierowców oraz aktach ewidencyjnych kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile orzeczenia są wymagane - jeżeli osoba posiada wcześniej nadane uprawnienie,
d) zgodności zawartych w nich danych z ujętymi w profilu kandydata na kierowcę lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego danymi i informacjami - jeżeli osoba nie posiada wcześniej nadanego uprawnienia,
e) stwierdzenia, czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy - jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;
3) w przypadku posiadania w prowadzonych aktach ewidencyjnych kierowców lub w centralnej ewidencji kierowców orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierować osobę na badania lekarskie w trybie określonym w art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz zawiadomić organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń;
4) w przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego osobę, której dokumenty dotyczą, a w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy - dowódcę jednostki wojskowej;
5) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
a) wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w części H - jeżeli wydaje się decyzję administracyjną,
b) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę kierowcy; czynność wykonuje się przez zamknięcie profilu kandydata na kierowcę lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego,
c) w przypadku prawa jazdy lub pozwolenia - przekazać podmiotowi, o którym mowa w art. 16a ustawy, dane, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów lub przekazania danych przez ośrodek egzaminowania lub odpowiednio okręgową komisję egzaminacyjną lub ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w drodze teletransmisji,
d) po otrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia od podmiotu, o którym mowa w art. 16a ustawy - uzupełnić dane we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz w centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
e) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby.
2. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, należy:
1) odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia;
2) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
3) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby.
3. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz prawo jazdy lub pozwolenie wypełnia się w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 w następujący sposób:
1) numer karty kierowcy - numer składający się z 7 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
a) pierwsze dwa znaki - ostatnie dwie cyfry roku jej wydania,
b) ostatnie pięć znaków - kolejną liczbę porządkową (pola nieujęte liczbą wypełnia się zerami);
2) numer prawa jazdy lub pozwolenia - numer składający się, w zależności od organu wydającego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):
a) pierwsze 2, 4 lub 7 znaków - kod terytorialny,
b) ostatnie 7 znaków - numer karty kierowcy;
3) organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie - nazwa organu;
4) data ważności prawa jazdy - najpóźniejsza z dat określonych w rubryce: data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;
5) data ważności pozwolenia:
a) data ustalona przez starostę stosownie do terminów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ust. 4 ustawy,
b) data ważności pozwolenia nie może przekraczać daty ważności orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy;
6) kategorie prawa jazdy na pierwszej stronie prawa jazdy - kategorie prawa jazdy posiadane przez osobę;
7) data wydania prawa jazdy - data wytworzenia dokumentu;
8) data wydania pozwolenia - data wytworzenia dokumentu;
9) data uzyskania uprawnienia - data wydania prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy oraz w przypadku prawa jazdy kategorii:
a) B+E - data uzyskania uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
- C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
- B - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
b) D+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
- D - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,
- C+E - jeżeli osoba posiada uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii D,
c) AM lub A2 - data 19 stycznia 2013 r. lub data uzyskania po dniu 19 stycznia 2013 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy tej kategorii lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
d) A1, B1, C1, D1, C1+E lub D1+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy tej kategorii lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
e) T - data uzyskania przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C+E lub data 1 lipca 1999 r. w przypadku osób nieposiadających w tym dniu prawa jazdy kategorii C+E i posiadających prawo jazdy kategorii B+E, lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T lub prawa jazdy kategorii, na podstawie której wpisano tę kategorię,
f) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T - dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego stanowiący datę uzyskania po raz pierwszy uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie powyższych kategorii, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 6 i art. 8 ustawy;
10) data ważności uprawnienia - najwcześniejsza z dat określonych w orzeczeniu lekarskim i odpowiednio w orzeczeniu psychologicznym dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich lub psychologicznych w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub 15 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B1, B+E i T, jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane bez określenia terminu ważności, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, przy czym:
a) w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T - za datę stosowaną do określenia daty ważności tych uprawnień przyjmuje się jedną datę określoną w najpóźniej wydanym orzeczeniu lekarskim; stosuje się również w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, z zastrzeżeniem lit. b-f,
b) w przypadku gdy data określona w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E jest późniejsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T - za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę późniejszą,
c) w przypadku prawa jazdy kategorii B+E uzyskanego w wyniku posiadania prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E - za datę ważności przyjmuje się datę ważności dla prawa jazdy kategorii B lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy, w przypadku gdy prawo jazdy kategorii B jest ważne bezterminowo,
d) w przypadku prawa jazdy kategorii D+E uzyskanego w wyniku posiadania prawa jazdy kategorii C+E i D - za datę ważności przyjmuje się datę ważności dla prawa jazdy kategorii D,
e) w przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T przedstawi kolejne orzeczenie lekarskie dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, w którym data kolejnego badania jest krótsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę wcześniejszą,
f) w przypadku prawa jazdy wydawanego na podstawie wymiany zagranicznego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami - za datę ważności uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy przyjmuje się datę ważności danego uprawnienia do kierowania pojazdami określoną na wymienianym zagranicznym dokumencie lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, lub datę 5 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E, jeżeli daty ważności określone w zagranicznym dokumencie prawa jazdy są dłuższe niż 15 lat dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub dłuższe niż 5 lat dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
11) ograniczenia - kody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy, mające zastosowanie do poszczególnych kategorii uprawnień do kierowania pojazdami oraz do kategorii uprawnień nadawanych na podstawie kategorii, której dotyczą kody; jeżeli kod jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobę uprawnień, wpisuje się go:
a) we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia - tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego,
b) w prawie jazdy - tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie.
4. Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39f ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu „95” w układzie „95.DD.MM.RRRR” we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i na dokumencie prawa jazdy w pozycji „ograniczenia” przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datą ważności wpisu jest przypadająca najwcześniej data przeprowadzenia ponownych badań lekarskich lub psychologicznych w zakresie określonej kategorii prawa jazdy albo data ukończenia pierwszego albo następnego szkolenia okresowego.
5. Dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 4, w pozycji „data ważności uprawnienia” wpisuje się datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy zgodną z datą ważności wpisu.
6. Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 14, wydaje się odpowiednio:
1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz dodatkowo - wydając prawo jazdy w zakresie kategorii:
a) A1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b) A2 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i A1,
c) A - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2,
d) B1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
e) B - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i AM,
f) C1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
g) C - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i C1,
h) D1 - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
i) D - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i D1,
j) C+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D,
k) D+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, D1+E i T,
l) B+E - nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy oraz kategorii niższych;
3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;
4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.
7. Organ wymieniający prawo jazdy zagraniczne na prawo jazdy polskie na podstawie art. 97 ustawy bezzwłocznie informuje organ, który wydał prawo jazdy, o podjęciu procedury wymiany prawa jazdy.
8. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, unieważnia je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca osobie uprawnionej oraz uzupełnia dane we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i w centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
9. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest niezwłocznie przesyłane przez organ wydający polskie prawo jazdy do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłane za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zagraniczne krajowe prawo jazdy, o którym mowa w § 14 ust. 12, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest umieszczane w aktach ewidencyjnych kierowców z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Dane i informacje zawarte w wydanym polskim prawie jazdy wprowadza się do systemu teleinformatycznego.
11. Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy, które zostało uzyskane w wyniku wymiany polskiego prawa jazdy, organ wydający prawo jazdy:
1) uwzględnia w wydawanym prawie jazdy uprawnienia do kierowania pojazdami niewymienione w zagranicznym dokumencie, których posiadanie potwierdza dokumentacja osoby wymieniającej prawo jazdy, w tym dane zawarte w sieci, o której mowa w art. 12 ust. 2b ustawy;
2) w stosunku do terminu ważności uprawnień rozszerzonych za granicą - postępuje zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
12. Organ wydający prawo jazdy, wydając polskie prawo jazdy na podstawie wymiany prawa jazdy zagranicznego, umieszcza w nim adnotację w postaci odpowiedniego kodu określającą państwo wystawcy prawa jazdy stanowiącego podstawę wymiany oraz numer wymienianego zagranicznego prawa jazdy. Kod umieszcza się przy każdej kategorii prawa jazdy wydanej na podstawie wymiany zagranicznego prawa jazdy bez podawania numeru zagranicznego prawa jazdy. Kod wraz z numerem zagranicznego prawa jazdy umieszcza się w części wspólnej pola nr 12 pod wszystkimi kategoriami prawa jazdy.
§ 16.
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366 i 820), na koszt wnioskodawcy, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2) bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła się za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania od podmiotu, o którym mowa w art. 16a ustawy, oraz po uiszczeniu opłaty za wysyłaną korespondencję.
3. W przypadku zwrotu przez operatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prawa jazdy lub pozwolenia z powodu ich nieodebrania przez osobę uprawnioną zwrócone dokumenty umieszcza się w aktach ewidencyjnych osoby. Dokumenty te wydaje się po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia niezwłocznie wprowadza się do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a dokument potwierdzający ten fakt umieszcza się w teczce akt ewidencyjnych osoby.
§ 17.
2. Na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, generuje się profil kandydata na kierowcę, uzupełniając dane dotyczące ukończonego szkolenia, lub w przypadku, kiedy osoba ma wygenerowany profil kandydata na kierowcę, profil ten ponownie się udostępnia.
§ 18.
2. Akta ewidencyjne kierowcy przesyła się wraz z kopią karty kierowcy:
1) do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 14 - na elektroniczny wniosek tego organu wysłany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1
- po wprowadzeniu danych o tym fakcie do systemu teleinformatycznego.
3. Akta ewidencyjne przesłane przez inny organ umieszcza się w odpowiednich aktach ewidencyjnych po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w systemie teleinformatycznym.
§ 19.
1) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o zakazie, przechowuje się w teczce akt ewidencyjnych osób bez uprawnień, jeżeli nie zostało wymienione na polskie prawo jazdy;
2) wydaje się osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oraz odpowiednio po spełnieniu wymagań określonych w przepisach art. 98a ust. 1 i 4-7 ustawy.
§ 20.
§ 21.
2. Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy, wprowadzając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców w przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie informacji przekazanej przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z ujawnieniem wykroczenia na podstawie kontroli, o której mowa w art. 129g ust. 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006), jako datę zatrzymania prawa jazdy wprowadza datę doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydanej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. W przypadku wystawienia pokwitowania za zatrzymanie prawa jazdy przez organ kontroli ruchu drogowego w trybie art. 135a ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy za datę początku okresu zatrzymania prawa jazdy przyjmuje dzień wystawienia pokwitowania za zatrzymany fizycznie dokument, a w przypadku braku możliwości zatrzymania dokumentu w trakcie kontroli drogowej datą początku okresu zatrzymania prawa jazdy jest data doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydana na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz ust. 1d ustawy, organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wprowadza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do centralnej ewidencji kierowców informację o dacie początku i końca okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia. Informacja ta jest wprowadzana po doręczeniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, z tym że jako datę początku okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia wprowadza się datę faktycznego zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na drodze.
§ 22.
§ 23.
1) orzeczeń lekarskich o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
2) orzeczeń psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
3) dokumentów związanych z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów
- które przechowuje się w aktach ewidencyjnych osoby zgodnie z § 19 pkt 1.
2. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie może pobierać dane w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z centralnej ewidencji kierowców.
§ 24.
2. W uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. W przypadku, gdy sąd nakazał zwrot dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, a w aktach sprawy stwierdzono brak tego dokumentu, w uzasadnieniu decyzji nie wskazuje się daty rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami.
3. W przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres nieprzekraczający roku organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami na okres obowiązywania zakazu.
§ 25.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami wskazała w rubryce F wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia jako sposób przekazania dokumentu wariant „proszę przesłać za pośrednictwem poczty”, decyzję, o której mowa w ust. 1, dołącza się w postaci papierowej do przekazywanego dokumentu prawa jazdy.
Rozdział 5
Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
§ 26.
1) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2) dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie;
3) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
4) kopii posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
2. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia rejestruje się w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia numer pozycji w rejestrze.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
1) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321, 322 i 324);
2) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40, 41 i 44).
4. Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów międzynarodowego prawa jazdy na różnych drukach określonych w ust. 3.
§ 27.
1) poprawności ich wypełnienia oraz kompletności;
2) zgodności zawartych w nich danych z danymi w dokumencie tożsamości osoby oraz z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców;
3) spełnienia przesłanek określonych w ustawie do wydania międzynarodowego prawa jazdy.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
1) wypełnia się wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w części H;
2) wypełnia się jeden lub dwa druki międzynarodowego prawa jazdy, w zależności od żądania strony, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów;
3) wprowadza się dane do centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
4) umieszcza się akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli międzynarodowe prawo jazdy wydał organ niebędący organem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, organ ten przesyła te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania tego prawa jazdy do właściwego organu.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów:
1) odmawia się wydania międzynarodowego prawa jazdy;
2) umieszcza się akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jeżeli postępowanie prowadził organ niebędący organem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania - przesyła się te dokumenty do właściwego organu.
4. W przypadku braków w dokumentach lub w danych w nich zawartych lub w danych w nich zawartych właściwy organ wydający prawo jazdy wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i międzynarodowe prawo jazdy wypełnia się w przypadku, o którym mowa w ust. 2, w następujący sposób:
1) organ wydający - nazwa organu i miejscowość stanowiąca jego siedzibę, łącznie z kodem pocztowym,
2) data wydania - data wypełnienia druku międzynarodowego prawa jazdy,
3) data ważności:
a) w przypadku druku, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 1, data późniejsza o rok od daty określonej w pkt 2, jednak nie dłużej niż na okres ważności krajowego prawa jazdy,
b) w przypadku druku, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt 2, data późniejsza o 3 lata od daty określonej w pkt 2, jednak nie dłużej niż na okres ważności krajowego prawa jazdy,
4) kategorie - kategorie prawa jazdy umieszczone w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- wypełniając odpowiednio wszystkie strony międzynarodowego prawa jazdy.
§ 28.
§ 29.
1) po otrzymaniu informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z centralnej ewidencji kierowców lub po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu;
2) w zakresie kategorii prawa jazdy objętych zakazem oraz o okresie jego obowiązywania.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowuje się w aktach ewidencyjnych osób bez uprawnień.
Rozdział 6
Składanie wniosków w postaci elektronicznej
§ 30.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „wnioskiem elektronicznym”, składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
3. Wniosek elektroniczny opatruje się:
1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
3) podpisem osobistym.
4. Do wniosku elektronicznego osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymaganych przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
5. Osoba składająca wniosek elektroniczny przed wydaniem prawa jazdy lub pozwolenia dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:
1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane, oraz
3) zaświadczenia o ukończeniu kuru reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była zobowiązana ukończyć taki kurs.
6. Prawo jazdy lub pozwolenie osoby składającej wniosek elektroniczny, na jej wniosek, przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Dopuszcza się także doręczenie prawa jazdy lub pozwolenia osobie składającej wniosek w jej miejscu zamieszkania lub miejscu pracy - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.
7. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do wniosku elektronicznego.
§ 31.
§ 32.
1) elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub
2) adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841).
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
§ 33.
2. W przypadku zagubienia karty motorowerowej, w celu wydania prawa jazdy kategorii AM, zamiast dokumentu karty motorowerowej dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o wydaniu karty motorowerowej wystawionego przez organ, który ją wydał.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ wydający prawo jazdy kategorii AM dokonuje potwierdzenia prawdziwości przedstawionego zaświadczenia.
§ 34.
§ 35.
§ 36.
2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, data ważności prawa jazdy, o której mowa w § 15 ust. 3 pkt 4, nie może być dłuższa niż 15 lat.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy data ważności uprawnienia została zmieniona w związku z przedłożeniem nowego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
§ 37.
2. Dotychczasowy wzór wniosku i decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów jego druków, pod warunkiem dołączenia do wniosku pouczenia, zawartego we wzorze wniosku i decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami, w brzmieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.
3. Wydawanie pozwoleń według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych na blankietach dostarczonych przez podmiot, o którym mowa w art. 16a ustawy, odbywa się przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy użyciu drukarki komputerowej danych zawartych we wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
4. W przypadku wykorzystywania do przekazywania i obsługi wniosków o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia składanych drogą elektroniczną systemów innych niż określone w § 32 organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie może je wykorzystywać nadal, jednak nie dłużej niż do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002).
§ 38.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 89).
3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9.
4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE C 241 z 28.08.1994, str. 21, Dz. Urz. WE L 337 z 24.12.1994, str. 86, Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, str. 1, Dz. Urz. WE L 150 z 07.06.1997, str. 41, Dz. Urz. WE L 237 z 21.09.2000, str. 45, Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 26.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252, z 2018 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 874, z 2023 r. poz. 1081 i 2025 oraz z 2025 r. poz. 212 ), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1073)
WNIOSEK
- Data ogłoszenia: 2025-08-06
- Data wejścia w życie: 2025-08-07
- Data obowiązywania: 2025-08-07
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebiechów – dawne sanatorium”
REKLAMA
USTAWA z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
REKLAMA