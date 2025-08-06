Rozdział 4

Wydawanie praw jazdy i pozwoleń

§ 14.

1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku:

1) osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu:

a) od ośrodka egzaminowania - informacji, że osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu państwowego, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, oraz

b) od osoby - dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;

2) osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji:

a) o których mowa w pkt 1,

b) potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:

- B - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,

- B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

3) osoby ubiegającej się o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu od osoby:

a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy;

4) osoby ubiegającej się o wymianę pozwolenia wojskowego po otrzymaniu:

a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem;

5) osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach po otrzymaniu od osoby:

a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.3)) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1, z późn. zm.4) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 317); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;

6) osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, po otrzymaniu od osoby:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 5, oraz

b) dokumentów wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy;

7) osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1;

8) osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku oraz - gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się:

a) po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów i informacji:

- o których mowa w pkt 1 lit. a,

- potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, lub kopii posiadanego prawa jazdy kategorii:

- - B - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,

- - B, C1, C, D1 lub D - jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,

c) o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach - po otrzymaniu:

- wniosku o wydanie prawa jazdy,

- fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

- kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,

d) o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął - po otrzymaniu dokumentów:

- o których mowa w lit. c, oraz

- wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy,

e) o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a;

9) osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy po otrzymaniu:

a) za pośrednictwem ośrodka egzaminowania - dokumentów, o których mowa w pkt 1,

b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,

c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;

10) osoby mającej wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający roku po otrzymaniu:

a) wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia, z zastrzeżeniem art. 102 ust. 2b i 2c ustawy,

b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania,

c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;

11) osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia - po otrzymaniu za pośrednictwem ośrodka egzaminowania dokumentów, o których mowa w pkt 1;

12) osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu odpowiednio:

a) od ośrodka egzaminowania albo od okręgowej komisji egzaminacyjnej - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, która jest zamieszczona w profilu kierowcy zawodowego,

b) od ośrodka szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, która jest zamieszczona w profilu kierowcy zawodowego,

c) od osoby:

- dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego, które zostało wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

- fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

- kopii posiadanego prawa jazdy,

d) oświadczenia kierowcy o zamiarze wykonywania przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub kategorii C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

13) osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, po otrzymaniu od osoby:

a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia;

14) osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ze względu na zmianę danych w nim umieszczonych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy lub pozwolenia po otrzymaniu od osoby:

a) wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

c) fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

e) kopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c, przedkłada osoba ubiegająca się o wymianę pozwolenia wojskowego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, przekazuje jednostka wojskowa, której dowódca wystawił osobie, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, przedmiotowy dokument.

3. W celu dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, na podstawie karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.

4. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

5. Prawo jazdy wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia i centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany.

6. W celu wydania wtórnika prawa jazdy osobie, której prawo jazdy zostało wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o podanie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Wydając wtórnik dokumentu, organ wydający prawo jazdy zamieszcza w nim kod 71, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy.

7. W przypadku wystąpienia właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, wymieniającego polskie prawo jazdy lub wydającego jego wtórnik, właściwy organ, który wydał to prawo jazdy, udziela niezwłocznie odpowiedzi w zakresie wystąpienia bezpośrednio na adres organu występującego.

8. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ wymieniający prawo jazdy występuje do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa, w którym to prawo jazdy zostało wydane, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Potwierdzenie danych i informacji może być dokonane przez organ wymieniający prawo jazdy za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy.

9. Potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy może przedłożyć osoba wnioskująca o wymianę prawa jazdy.

10. Za potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy, o którym mowa w ust. 8, uznaje się również dokument wydany przez przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

11. W przypadku wątpliwości co do zgodności potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy ze stanem faktycznym, przedłożonego przez osobę wnioskującą o wymianę prawa jazdy, organ wymieniający prawo jazdy może wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego o potwierdzenie tych danych i informacji.

12. Obowiązkowi potwierdzenia danych i informacji zawartych w prawie jazdy w państwie wydania oraz obowiązkowi, o którym mowa w § 15 ust. 9, nie podlega zagraniczne krajowe prawo jazdy:

1) osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) status uchodźcy,

b) azyl,

c) ochronę uzupełniającą,

d) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, 1222 i 1688 oraz z 2025 r. poz. 619, 621 i 622);

2) wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny; dotyczy prawa jazdy kierowcy, który przedstawi organowi wydającemu prawo jazdy dowód potwierdzający uprzednie lub obecne wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy u przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego, w szczególności oświadczenie pracodawcy lub umowę o pracę w charakterze kierowcy;

3) wydane przez Republikę Białorusi, jeżeli jego posiadacz jest obywatelem Republiki Białorusi i posiada wizę, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wydane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.