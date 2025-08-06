REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1075
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2025 r.
w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebiechów - dawne sanatorium”
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
2. Mapa pomnika historii „Trzebiechów - dawne sanatorium” stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 1075)
MAPA POMNIKA HISTORII „TRZEBIECHÓW - DAWNE SANATORIUM”
|
Dane identyfikacyjne działki
|
lp.
|
numer działki ewidencyjnej
|
identyfikator działki ewidencyjnej
|
1
|
127/1
|
080908_2.0009.127/1
- Data ogłoszenia: 2025-08-06
- Data wejścia w życie: 2025-08-07
- Data obowiązywania: 2025-08-07
