Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1070
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 2025 r.
w sprawie szczegółowych warunków wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) przeznaczony w całości lub w części na potrzeby:
a) administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, w których nie są realizowane zadania użyteczności publicznej,
b) szpitala, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620 i 637);
2) stale użytkowany w całości lub w części przez podmioty ochrony ludności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-36 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;
3) w którym może przebywać więcej niż 50 osób:
a) przeznaczony na potrzeby działalności leczniczej, pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania,
b) biurowy,
c) przeznaczony na potrzeby kultury, turystyki lub sportu;
4) inny niż wymieniony w pkt 1 i 2 budynek użyteczności publicznej lub jego część, w której może przebywać więcej niż 100 osób lub która ma powierzchnię przekraczającą 2500 m2.
§ 2.
1) nie ma możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;
2) nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu;
3) brak ekonomicznej zasadności inwestycji, która jest niezbędna w celu zapewnienia schronu albo ukrycia;
4) istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu;
5) istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów, mierzonej po przewidywanych drogach poruszania się ludzi, od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną;
6) budynek użyteczności publicznej znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-08-06
- Data wejścia w życie: 2025-08-21
- Data obowiązywania: 2025-08-21
