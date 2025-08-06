§ 1.

Budynkiem użyteczności publicznej, w którym organ ochrony ludności wyznacza budowlę ochronną, jest budynek posiadający co najmniej jedną kondygnację podziemną:

1) przeznaczony w całości lub w części na potrzeby:

a) administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, w których nie są realizowane zadania użyteczności publicznej,

b) szpitala, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620 i 637);

2) stale użytkowany w całości lub w części przez podmioty ochrony ludności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-36 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej;

3) w którym może przebywać więcej niż 50 osób:

a) przeznaczony na potrzeby działalności leczniczej, pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania,

b) biurowy,

c) przeznaczony na potrzeby kultury, turystyki lub sportu;

4) inny niż wymieniony w pkt 1 i 2 budynek użyteczności publicznej lub jego część, w której może przebywać więcej niż 100 osób lub która ma powierzchnię przekraczającą 2500 m2.