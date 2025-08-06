REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1072
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami2)
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 i 1544 oraz z 2025 r. poz. 769) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego opis są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321, 322 i 324) oraz jego opis są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40, 41 i 44) oraz jego opis są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz jego opis są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 702, z 2019 r. poz. 406 oraz z 2024 r. poz. 1146), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1072)
Załącznik nr 1
WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
awers
rewers
Opis:
1.1. Format karty identyfikacyjnej: układ poziomy, wymiary 85,595 mm (+/-0,125 mm) × 53,975 mm (+/-0,055 mm), promień zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,48 mm, grubość od 0,68 do 0,84 mm; właściwości fizyczne i chemiczne karty, wykonanej w 100 % z wielowarstwowego poliwęglanu, odpowiadają międzynarodowym standardom określonym w normach przenoszących normy:
1) ISO/IEC 7810:2019 Karty identyfikacyjne - Charakterystyki fizyczne;
2) PN-ISO/IEC 7816-1:2014-06 Karty identyfikacyjne - Karty elektroniczne - Część 1: Karty stykowe - Charakterystyki fizyczne.
1.2. Metody weryfikowania cech fizycznych karty prawa jazdy w celu sprawdzenia ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą ISO/IEC 10373-1:2020 Karty identyfikacyjne - Metody badań - Część 1: Charakterystyki ogólne.
1.3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.
1.4. Barwa tła karty prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.
1.5. Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych na karcie prawa jazdy jest czarna, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.
1.6. Karta prawa jazdy jest zabezpieczona przed sfałszowaniem w następujący sposób:
1) nie wykazuje luminescencji w świetle UV;
2) wzór zabezpieczający tło jest odporny na podrabianie metodą skanowania czy kopiowania, wykonany metodą druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz tła giloszowego negatywowego i pozytywowego, zawiera rysunek o skomplikowanym wzorze w co najmniej dwóch kolorach specjalnych oraz mikrodruki;
3) zastosowano elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem i manipulowaniem przy fotografii;
4) zastosowano grawerowanie laserowe;
5) w miejscu, gdzie znajdują się fotografia oraz wzór zabezpieczający tło, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie.
2.0. Prawo jazdy ma dwie strony.
2.1. Na pierwszej stronie umieszcza się:
2.1.1. wyrazy "WZÓR UNII EUROPEJSKIEJ" oraz wyrazy "PRAWO JAZDY" w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym, tak aby stanowiły tło prawa jazdy;
2.1.2. w górnej części strony obok siebie wyrazy "PRAWO JAZDY", wykonane farbą barwy niebieskiej, oraz wyrazy "RZECZPOSPOLITA POLSKA", wykonane farbą zmiennooptyczną;
2.1.3. w lewym górnym rogu symbol "PL" wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek barwy żółtej, umieszczonych na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarach 17 × 10 mm;
2.1.4. cyfry i dane, które oznaczają:
1 - nazwisko posiadacza prawa jazdy,
2 - imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,
3 - datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,
4a - datę wydania prawa jazdy,
4b - datę ważności prawa jazdy,
4c - organ wydający,
4d - numer PESEL posiadacza prawa jazdy,
5 - numer prawa jazdy,
6 - fotografię posiadacza prawa jazdy,
7 - podpis posiadacza prawa jazdy,
9 - kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną (posiadane) przez osobę będącą posiadaczem prawa jazdy;
2.1.5. w prawym dolnym rogu elementy zabezpieczające w postaci znaku graficznego i umieszczonej nad nim pomniejszonej fotografii posiadacza prawa jazdy.
2.2. Na drugiej stronie znajdują się:
2.2.1. w lewym górnym rogu - miejsce oznaczone liczbą 13, w którym możliwe jest wpisanie przez organ wydający prawo jazdy informacji istotnych dla administrowania prawem jazdy;
2.2.2. poniżej obszaru oznaczonego liczbą 13 - miejsce przeznaczone na kod kreskowy oraz znaki alfanumeryczne reprezentujące dane zawarte w kodzie;
2.2.3. z prawej strony, wzdłuż krótszego boku - objaśnienia numerowanych pozycji, które pojawiają się na awersie i rewersie prawa jazdy:
"1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 3. Data i miejsce urodzenia 4a. Data wydania prawa jazdy 4b. Data ważności prawa jazdy 4c. Organ wydający 5. Numer prawa jazdy 10. Ważne od 11. Ważne do 12. Ograniczenia";
2.2.4. tabela zawierająca 19 wierszy i cztery kolumny oznaczone cyframi:
9 - kategorie prawa jazdy,
10 - data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,
11 - data ważności uprawnienia,
12 - ograniczenia.
W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz ustalone dla nich symbole graficzne.
W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
1) 01 - wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01 - okulary,
01.02 - soczewka kontaktowa (soczewki kontaktowe),
01.05 - przepaska na oko,
01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe,
01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku;
2) 02 - wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;
3) 03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
4) 10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.02 - bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
10.04 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;
5) 15 - wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01 - zmodyfikowany pedał sprzęgła,
15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03 - sprzęgło automatyczne,
15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
6) 20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca,
20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04 - pedał hamulca pod całą stopę,
20.05 - wychylny pedał hamulca,
20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07 - możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą ... N (np. 20.07 (300 N)),
20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13 - hamulec obsługiwany kolanem,
20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
7) 25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.03 - wychylny pedał przyspieszenia,
25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06 - serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
8) 31 - wymagane modyfikacje pedałów:
31.01 - pedały równoległe,
31.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
31.03 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
31.04 - wypiętrzona podłoga;
9) 32 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
32.01 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,
32.02 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;
10) 33 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:
33.01 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,
33.02 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwiema rękami;
11) 35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
12) 40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06 - wychylne koło kierownicy,
40.09 - kierowanie nożne,
40.11 - gałka na kierownicy,
40.14 - alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),
40.15 - alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);
13) 42 - wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:
42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,
42.03 - dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,
42.05 - lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;
14) 43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01 - fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy;
15) 44 - wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,
44.09 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego ... N (np. 44.09 (140 N)),
44.10 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego ... N (np. 44.10 (240 N)),
44.11 - zmodyfikowany podnóżek,
44.12 - zmodyfikowany uchwyt kierownicy;
16) 45 - wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;
17) 46 - wyłącznie pojazdy trójkołowe;
18) 47 - ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;
19) 50 - dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
20) 61 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);
21) 62 - jazda tylko w promieniu ... km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62. nazwa miasta/regionu albo 62. ... km);
22) 63 - jazda bez pasażerów;
23) 64 - jazda z prędkością nie większą niż ... km/h;
24) 65 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;
25) 66 - bez prawa ciągnięcia przyczepy;
26) 67 - bez prawa jazdy po autostradach;
27) 68 - zakaz spożywania alkoholu;
28) 69 - jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie co najmniej z wymaganiami Polskiej Normy wprowadzającej EN 50436;
29) 70 - wymiana prawa jazdy numer ... wydanego przez ... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL);
30) 71 - wtórnik prawa jazdy numer ... wydanego przez ... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR);
31) 73 - wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);
32) 78 - wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
33) 79 (...) - ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach - kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:
79.01 - wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,
79.02 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,
79.03 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,
79.04 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,
79.05 - motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,
79.06 - pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;
34) 80 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego będących w wieku poniżej 24 lat;
35) 81 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu motocykl dwukołowy będących w wieku poniżej 21 lat;
36) 95 - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
37) 96 - pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;
38) 97 - osoba nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1230 z 29.04.2024);
39) 101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
40) 102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania prawa jazdy kategorii B;
41) 103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania prawa jazdy kategorii B;
42) 104 - wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
43) 105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
44) 106 - zakaz w zakresie prawa jazdy kategorii B przy posiadaniu prawa jazdy kategorii C1, C, D1 lub D;
45) 107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;
46) 110 - osoba posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A;
47) 111 - wyłącznie pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub użytkowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do czasu spełnienia wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210, z późn. zm.).
W przypadku gdy ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami lub informacja dodatkowa dotyczą wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod lub subkod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.
Litery wykorzystywane razem z kodami od 01 do 44:
a - lewo,
b - prawo,
c - ręka,
d - stopa,
e - środek,
f - ramię,
g - kciuk.
Załącznik nr 2
WZÓR MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY WYDANEGO NA PODSTAWIE KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM, PODPISANEJ W GENEWIE DNIA 19 WRZEŚNIA 1949 R. (DZ. U. Z 1959 R. POZ. 321, 322 I 324)
Opis:
1.1. Format A6 (układ pionowy).
1.2. Międzynarodowe prawo jazdy ma okładkę barwy szarej i sześć stron wewnętrznych barwy białej.
1.3. Tekst, znaki i symbole graficzne umieszczone na kartkach okładki i stronach wewnętrznych są barwy czarnej.
2.1. Na zewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:
2.1.1. w pierwszym wierszu wyrazy "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2.1.2. w drugim wierszu symbol "PL" wpisany w elipsę;
2.1.3. w trzecim wierszu wyrazy "MIĘDZYNARODOWY RUCH SAMOCHODOWY";
2.1.4. w czwartym wierszu wyrazy "MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY";
2.1.5. w piątym wierszu wyrazy "Konwencja o ruchu drogowym z dnia 19 września 1949 r.";
2.1.6. w szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym i dziesiątym wierszu miejsca na wpisanie danych i wyrazy: "........................................................................................................."
"Wydane przez:................................................................................................................................"
"Data:..............................................................................................................................................."
"Ważne do:......................................................................................................................................."
"Numer krajowego prawa jazdy:.....................................................................................................";
2.1.7. w kolejnym wierszu wyrazy "Pieczęć lub stempel organu wydającego" wpisane w okrąg o średnicy 20 mm, który jest oznaczony linią przerywaną;
2.1.8. w lewym dolnym rogu strony miejsce na podpis i pieczęć oraz wyrazy "(podpis i pieczęć organu wydającego prawo jazdy)".
2.2. Na wewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:
2.2.1. w ośmiu kolejnych wierszach zdanie: "Niniejsze prawo jazdy jest ważne na terytoriach wszystkich Umawiających się Państw, z wyjątkiem terytorium Umawiającego się Państwa, przez które zostało wydane, przez okres jednego roku od daty wydania, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy, na kierowanie pojazdami należącymi do kategorii wymienionych na ostatniej jego stronie.";
2.2.2. w sześciu kolejnych wierszach zdanie: "Przyjmuje się, że niniejsze prawo jazdy w żaden sposób nie wpływa na zobowiązanie jego posiadacza do ścisłego przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących pobytu lub wykonywania zawodu, które obowiązują w każdym kraju, przez który podróżuje.".
2.3. Strony nr 4 i 5 odpowiadają wzorowi określonemu w załączniku nr 10 do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321, 322 i 324) i są drukowane w języku francuskim.
2.4. Strony od nr 1 do nr 3 powtarzają treść oraz układ symboli graficznych znajdujących się na stronie nr 4 kolejno w językach: polskim, angielskim i hiszpańskim.
2.5. Ostatnia strona jest pusta.
Załącznik nr 3
WZÓR MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA PODSTAWIE KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM, SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R. (DZ. U. Z 1988 R. POZ. 40, 41 I 44)
Opis:
1.1. Format A6 (układ pionowy).
1.2. Międzynarodowe prawo jazdy ma okładkę barwy szarej i osiem stron wewnętrznych barwy białej.
1.3. Tekst, znaki i symbole graficzne umieszczone na kartkach okładki i stronach wewnętrznych są barwy czarnej.
2.1. Na zewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:
2.1.1. w pierwszym wierszu wyrazy "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2.1.2. w drugim wierszu symbol "PL" wpisany w elipsę;
2.1.3. w trzecim wierszu wyrazy "MIĘDZYNARODOWY RUCH SAMOCHODOWY";
2.1.4. w czwartym wierszu wyrazy "MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY";
2.1.5. w piątym wierszu wyraz "nr";
2.1.6. w szóstym i siódmym wierszu wyrazy "Konwencja o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r.";
2.1.7. w pięciu kolejnych wierszach miejsca na wpisanie danych i wyrazy: "Ważne do: ................", "Wydane przez: ... ..........", "Miejscowość:..................", "Data:..............", "Numer krajowego prawa jazdy:................";
2.1.8. w lewym dolnym rogu strony symbol "m.p." wpisany w okrąg o średnicy 20 mm, który jest oznaczony linią przerywaną;
2.1.9. w prawym dolnym rogu, w dwóch kolejnych wierszach miejsce na podpis i pieczęć oraz wyrazy "(podpis i pieczęć organu wydającego prawo jazdy)".
2.2. Na wewnętrznej stronie pierwszej kartki okładki umieszcza się:
2.2.1. w ośmiu kolejnych wierszach zdanie: "Niniejsze prawo jazdy nie jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze prawo jazdy jest ważne na terytoriach wszystkich innych Umawiających się Stron. Niniejsze prawo jazdy jest ważne wyłącznie z krajowym prawem jazdy, na podstawie którego zostało wydane. Kategorie pojazdów, do kierowania którymi niniejsze prawo jazdy uprawnia, są ustalone na końcu książeczki.";
2.2.2. w trzech kolejnych wierszach zdanie: "Niniejsze prawo jazdy traci ważność na terytorium Państwa - Umawiającej się Strony, w którym jego posiadacz uzyskuje miejsce stałego zamieszkania.".
2.3. Strony nr 6 i 7 odpowiadają wzorowi nr 3 określonemu w załączniku nr 7 do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40, 41 i 44) i są drukowane w języku francuskim.
2.4. Strony od nr 1 do nr 5 powtarzają treść oraz układ symboli graficznych znajdujących się na stronie nr 6 kolejno w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i chińskim.
2.5. Ostatnia strona jest pusta.
Załącznik nr 4
WZÓR POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
awers
rewers
Opis:
1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem ma formę dwustronnej karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarach 85,595 mm (+/-0,125 mm) × 53,975 mm (+/-0,055 mm), promień zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,48 mm, grubość od 0,68 do 0,84 mm wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu; napisy określające zamieszczane dane i informacje są w kolorze czarnym. Właściwości fizyczne i chemiczne karty odpowiadają międzynarodowym standardom określonym w normie: ISO/IEC 7810:2019 Karty identyfikacyjne - Charakterystyki fizyczne.
2. Awers zawiera:
1) w lewym górnym rogu tarcza herbowa z orłem w koronie wg wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obok tarczy herbowej z orłem, w jego górnej części, w pierwszym wierszu wyrazy "NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO POZWOLENIE";
3) obok tarczy herbowej z orłem, w jego dolnej części, w drugim wierszu wyrazy "POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM";
4) pod tarczą herbową z orłem miejsce przeznaczone na fotografię posiadacza;
5) z prawej strony miejsca przeznaczonego na fotografię posiadacza:
a) w trzecim wierszu wyraz "NAZWISKO",
b) w czwartym wierszu wyrazy "IMIĘ LUB IMIONA",
c) w piątym wierszu wyrazy "NUMER PESEL / DATA URODZENIA",
d) w szóstym wierszu wyrazy "DATA WYDANIA" oraz "DATA WAŻNOŚCI",
e) w siódmym wierszu wyrazy "NUMER POZWOLENIA",
f) w ósmym wierszu wyrazy "PODPIS POSIADACZA";
6) wiersz "SERIA NUMER" umieszczony pionowo wzdłuż prawej krawędzi karty. Pola pod nazwą wiersza, z wyłączeniem wiersza "SERIA NUMER", są przeznaczone na personalizację. W polach personalizowanych: "NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO POZWOLENIE", "NAZWISKO" oraz "IMIĘ LUB IMIONA" stosuje się czcionkę dynamiczną.
3. Rewers zawiera:
1) w pierwszym wierszu w lewym górnym rogu wyrazy "ADNOTACJE URZĘDOWE";
2) poniżej pierwszego wiersza miejsce przeznaczone na uzupełnienie;
3) w prawym dolnym rogu pole przeznaczone na umieszczenie kodu QR.
4. Nadruki na awersie i rewersie:
1) tło giloszowe zawierające wkomponowane elementy reliefowe przedstawiające litery "RP" oraz wizerunek orła w koronie wykonane offsetem w technice druku irysowego;
2) tło rastrowe wykonane offsetem w technice druku irysowego;
3) mikrodruki pozytywowe i negatywowe;
4) nadruki niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;
5) barwa tła pozwolenia na kierowanie tramwajem jest utrzymana w tonacji niebiesko-czerwonej.
