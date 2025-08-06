Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1072)

Załącznik nr 1

WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

awers

rewers

Opis:

1.1. Format karty identyfikacyjnej: układ poziomy, wymiary 85,595 mm (+/-0,125 mm) × 53,975 mm (+/-0,055 mm), promień zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,48 mm, grubość od 0,68 do 0,84 mm; właściwości fizyczne i chemiczne karty, wykonanej w 100 % z wielowarstwowego poliwęglanu, odpowiadają międzynarodowym standardom określonym w normach przenoszących normy:

1) ISO/IEC 7810:2019 Karty identyfikacyjne - Charakterystyki fizyczne;

2) PN-ISO/IEC 7816-1:2014-06 Karty identyfikacyjne - Karty elektroniczne - Część 1: Karty stykowe - Charakterystyki fizyczne.

1.2. Metody weryfikowania cech fizycznych karty prawa jazdy w celu sprawdzenia ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą ISO/IEC 10373-1:2020 Karty identyfikacyjne - Metody badań - Część 1: Charakterystyki ogólne.

1.3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.

1.4. Barwa tła karty prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.

1.5. Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych na karcie prawa jazdy jest czarna, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.

1.6. Karta prawa jazdy jest zabezpieczona przed sfałszowaniem w następujący sposób:

1) nie wykazuje luminescencji w świetle UV;

2) wzór zabezpieczający tło jest odporny na podrabianie metodą skanowania czy kopiowania, wykonany metodą druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz tła giloszowego negatywowego i pozytywowego, zawiera rysunek o skomplikowanym wzorze w co najmniej dwóch kolorach specjalnych oraz mikrodruki;

3) zastosowano elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem i manipulowaniem przy fotografii;

4) zastosowano grawerowanie laserowe;

5) w miejscu, gdzie znajdują się fotografia oraz wzór zabezpieczający tło, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie.

2.0. Prawo jazdy ma dwie strony.

2.1. Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.1.1. wyrazy "WZÓR UNII EUROPEJSKIEJ" oraz wyrazy "PRAWO JAZDY" w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym, tak aby stanowiły tło prawa jazdy;

2.1.2. w górnej części strony obok siebie wyrazy "PRAWO JAZDY", wykonane farbą barwy niebieskiej, oraz wyrazy "RZECZPOSPOLITA POLSKA", wykonane farbą zmiennooptyczną;

2.1.3. w lewym górnym rogu symbol "PL" wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek barwy żółtej, umieszczonych na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarach 17 × 10 mm;

2.1.4. cyfry i dane, które oznaczają:

1 - nazwisko posiadacza prawa jazdy,

2 - imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,

3 - datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,

4a - datę wydania prawa jazdy,

4b - datę ważności prawa jazdy,

4c - organ wydający,

4d - numer PESEL posiadacza prawa jazdy,

5 - numer prawa jazdy,

6 - fotografię posiadacza prawa jazdy,

7 - podpis posiadacza prawa jazdy,

9 - kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną (posiadane) przez osobę będącą posiadaczem prawa jazdy;

2.1.5. w prawym dolnym rogu elementy zabezpieczające w postaci znaku graficznego i umieszczonej nad nim pomniejszonej fotografii posiadacza prawa jazdy.

2.2. Na drugiej stronie znajdują się:

2.2.1. w lewym górnym rogu - miejsce oznaczone liczbą 13, w którym możliwe jest wpisanie przez organ wydający prawo jazdy informacji istotnych dla administrowania prawem jazdy;

2.2.2. poniżej obszaru oznaczonego liczbą 13 - miejsce przeznaczone na kod kreskowy oraz znaki alfanumeryczne reprezentujące dane zawarte w kodzie;

2.2.3. z prawej strony, wzdłuż krótszego boku - objaśnienia numerowanych pozycji, które pojawiają się na awersie i rewersie prawa jazdy:

"1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 3. Data i miejsce urodzenia 4a. Data wydania prawa jazdy 4b. Data ważności prawa jazdy 4c. Organ wydający 5. Numer prawa jazdy 10. Ważne od 11. Ważne do 12. Ograniczenia";

2.2.4. tabela zawierająca 19 wierszy i cztery kolumny oznaczone cyframi:

9 - kategorie prawa jazdy,

10 - data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,

11 - data ważności uprawnienia,

12 - ograniczenia.

W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz ustalone dla nich symbole graficzne.

W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

1) 01 - wymagana korekta lub ochrona wzroku:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewka kontaktowa (soczewki kontaktowe),

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe,

01.07 - indywidualna korekta lub ochrona wzroku;

2) 02 - wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;

3) 03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;

4) 10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:

10.02 - bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),

10.04 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;

5) 15 - wymagana modyfikacja sprzęgła:

15.01 - zmodyfikowany pedał sprzęgła,

15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie,

15.03 - sprzęgło automatyczne,

15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;

6) 20 - wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:

20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca,

20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,

20.04 - pedał hamulca pod całą stopę,

20.05 - wychylny pedał hamulca,

20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy,

20.07 - możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą ... N (np. 20.07 (300 N)),

20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy,

20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,

20.13 - hamulec obsługiwany kolanem,

20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy;

7) 25 - wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:

25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia,

25.03 - wychylny pedał przyspieszenia,

25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie,

25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem,

25.06 - serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),

25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie,

25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

8) 31 - wymagane modyfikacje pedałów:

31.01 - pedały równoległe,

31.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,

31.03 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,

31.04 - wypiętrzona podłoga;

9) 32 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:

32.01 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,

32.02 - obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;

10) 33 - wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:

33.01 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,

33.02 - obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwiema rękami;

11) 35 - wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):

35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),

35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,

35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,

35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;

12) 40 - wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:

40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,

40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),

40.06 - wychylne koło kierownicy,

40.09 - kierowanie nożne,

40.11 - gałka na kierownicy,

40.14 - alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),

40.15 - alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);

13) 42 - wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:

42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,

42.03 - dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,

42.05 - lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;

14) 43 - wymagane modyfikacje fotela kierowcy:

43.01 - fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,

43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy;

15) 44 - wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):

44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,

44.09 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego ... N (np. 44.09 (140 N)),

44.10 - maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego ... N (np. 44.10 (240 N)),

44.11 - zmodyfikowany podnóżek,

44.12 - zmodyfikowany uchwyt kierownicy;

16) 45 - wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;

17) 46 - wyłącznie pojazdy trójkołowe;

18) 47 - ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;

19) 50 - dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);

20) 61 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);

21) 62 - jazda tylko w promieniu ... km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62. nazwa miasta/regionu albo 62. ... km);

22) 63 - jazda bez pasażerów;

23) 64 - jazda z prędkością nie większą niż ... km/h;

24) 65 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;

25) 66 - bez prawa ciągnięcia przyczepy;

26) 67 - bez prawa jazdy po autostradach;

27) 68 - zakaz spożywania alkoholu;

28) 69 - jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie co najmniej z wymaganiami Polskiej Normy wprowadzającej EN 50436;

29) 70 - wymiana prawa jazdy numer ... wydanego przez ... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL);

30) 71 - wtórnik prawa jazdy numer ... wydanego przez ... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR);

31) 73 - wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);

32) 78 - wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);

33) 79 (...) - ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach - kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:

79.01 - wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,

79.02 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,

79.03 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,

79.04 - wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,

79.05 - motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,

79.06 - pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;

34) 80 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego będących w wieku poniżej 24 lat;

35) 81 - wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu motocykl dwukołowy będących w wieku poniżej 21 lat;

36) 95 - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;

37) 96 - pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;

38) 97 - osoba nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1230 z 29.04.2024);

39) 101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;

40) 102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania prawa jazdy kategorii B;

41) 103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania prawa jazdy kategorii B;

42) 104 - wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;

43) 105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;

44) 106 - zakaz w zakresie prawa jazdy kategorii B przy posiadaniu prawa jazdy kategorii C1, C, D1 lub D;

45) 107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;

46) 110 - osoba posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A;

47) 111 - wyłącznie pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub użytkowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do czasu spełnienia wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210, z późn. zm.).

W przypadku gdy ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami lub informacja dodatkowa dotyczą wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod lub subkod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.

Litery wykorzystywane razem z kodami od 01 do 44:

a - lewo,

b - prawo,

c - ręka,

d - stopa,

e - środek,

f - ramię,

g - kciuk.