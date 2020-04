§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin";

2) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2, w § 6 w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w § 7 w ust. 1, w § 14 w ust. 1 w pkt 1-3 i 5 oraz w pkt 9 w lit. b oraz w ust. 4 i w § 15 w ust. 2 po wyrazach "Straży Granicznej," dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej,";

3) w § 6 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Organ ten przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami organowi emerytalnemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia.";

4) w § 14:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wysokość uposażenia lub wynagrodzenia dla celów emerytalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1a lub art. 18f ust. 1-2a ustawy, oraz kwoty otrzymanych należności, wymienionych w art. 18f ust. 2b i 2c ustawy, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, jest zaświadczenie o uposażeniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych z kolejnych 10 lat kalendarzowych wystawione przez organ Straży Marszałkowskiej;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4-6a, wydaje właściwy organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu, a zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4, na żądanie funkcjonariusza.",

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze Służby Celnej zaświadczenia, o których mowa:";

5) w § 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Okresy zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, Komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej, zalicza się do wysługi emerytalnej na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organ Straży Marszałkowskiej, potwierdzającego zatrudnienie na danym stanowisku.";

6) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wypłaty zasiłku pogrzebowego dokonuje organ emerytalny lub na jego zlecenie komórka finansowa właściwego organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Celno-Skarbowej, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku emeryta lub rencisty Straży Marszałkowskiej komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu właściwa do spraw finansowych.".