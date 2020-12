§ 4.

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje do Ekoinfonetu dane, o których mowa w § 2:

1) pkt 1:

a) lit. a - wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- do dnia 5 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane wyniki pomiarów poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu i tlenku węgla,



- do dnia 20 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane wyniki pomiarów poziomów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,



- do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy - zweryfikowane wyniki pomiarów poziomów pozostałych substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,



- do dnia 25 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy - wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, depozycji całkowitej substancji rozumianej jako masa całkowita zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię ziemi na określonym obszarze w danym czasie, i rtęci całkowitej w stanie gazowym,



- do 60 dni od końca miesiąca, w którym były wykonywane pomiary - wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów poziomów substancji w pyle zawieszonym PM10,



- do 90 dni od końca miesiąca, w którym były wykonywane pomiary - wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów: poziomów substancji w pyle zawieszonym PM2,5, depozycji całkowitej, rtęci całkowitej w stanie gazowym,



- niezwłocznie - niezweryfikowane wyniki pomiarów z punktu pomiarowego, w którym są prowadzone ciągłe automatyczne pomiary stężeń zanieczyszczeń,

b) lit. b - do dnia 31 października po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania,

c) lit. c i lit. d - do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy,

d) lit. e-h - do dnia 30 września za poprzedni rok kalendarzowy,

e) lit. i - do dnia 30 czerwca za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane badania;

2) pkt 2 - do dnia 30 marca za poprzedni rok kalendarzowy;

3) pkt 3 - niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia;

4) pkt 4 - niezwłocznie po sporządzeniu informacji.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do Ekoinfonetu dane, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 - niezwłocznie po sporządzeniu informacji;

2) pkt 2 - do dnia 30 września roku następującego po danym roku sprawozdawczym;

3) pkt 3 - w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału roku kalendarzowego.