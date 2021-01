§ 4.

1. Plan postępowania składa się z:

1) karty tytułowej;

2) części opisowej, zawierającej dokumenty w formie tekstu, tabel, schematów, zestawień i wykresów, którą określają § 5-9;

3) dokumentów, o których mowa w § 10.

2. Plan postępowania opracowuje się lub aktualizuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. W planie postępowania w postaci papierowej część opisową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się lub aktualizuje w formie tekstu, tabel, schematów, zestawień i wykresów w formacie wydruku A4 lub A3.

4. Plan postępowania w postaci elektronicznej opracowuje się lub aktualizuje w formacie PDF, generowanym z możliwością przeszukiwania tekstu, umożliwiającym wydruk w formacie A4 bez konieczności dokonywania w nim zmian, a w przypadku szkiców i map zamieszczonych w planie postępowania umożliwiającym wydruk w formatach od A4 do A0, w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do jego treści, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dopuszcza się opracowanie lub aktualizację planu postępowania w innych formatach, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).