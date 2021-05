§ 1.

Określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) załącznika do deklaracji CIT-8E - informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.