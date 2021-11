§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej, jeżeli co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład tej grupy jest rolnikiem, a w przypadku grupy operacyjnej realizującej operację, w której występują koszty badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej "badaniami" - również podmiotem należącym do kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.";

2) w § 4 w ust. 2 w pkt 3 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024";

3) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) badań,";

4) w § 5b w ust. 1:

a) w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "pkt 1 i" dodaje się wyrazy "ust. 1a oraz",

b) w pkt 4 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024";

5) w § 6:

a) w ust. 1 liczbę "11 000 000" zastępuje się liczbą "12 000 000",

b) w ust. 1b:

- we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę "5 500 000" zastępuje się liczbą "6 000 000",

- w pkt 1 liczbę "5 000 000" zastępuje się liczbą "5 500 000",

c) w ust. 2 w:

- pkt 2 liczbę "90" zastępuje się liczbą "100",

- pkt 3 liczbę "50" zastępuje się liczbą "70",

d) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) koszty badań i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 50% kwoty pomocy na daną operację.";

6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i określenie przedmiotu operacji, a także może zawierać określenie zakresu tematycznego operacji.";

7) w § 9:

a) uchyla się ust. 1a,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

1c. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.";

8) w § 10:

a) w ust. 3 w pkt 14 w lit. b po literze "A" dodaje się przecinek i wyrazy "B+",

b) w ust. 3a w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2",

c) w ust. 3e w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2",

d) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu:

"3f. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o której mowa w § 5b ust. 1, nie złożył do dnia zawarcia umowy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 5b ust. 1 pkt 1, których nie posiadał w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.";

9) w § 12 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w skład grupy operacyjnej wchodzi co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, który:

a) wykonuje działalność naukową w dyscyplinie naukowej niezbędnej do realizacji operacji - 2 punkty,

b) wykonuje działalność naukową w dyscyplinie naukowej niezbędnej do realizacji operacji oraz posiada kategorię naukową A+, A, B+ albo B - 4 punkty;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizacja operacji:

a) dotyczy:

- 2 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 2 punkty,

- powyżej 2 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - 3 punkty,

- zakresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e - 1 punkt,

b) ma charakter badawczo-rozwojowy, a przyjęta metodologia badawcza jest adekwatna do rozwiązywanego problemu - 3 punkty,

c) będzie zakończona opracowaniem rozwiązania cyfrowego z możliwością zastosowania go przez rolnika - 3 punkty;";

10) w § 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "ust. 1a i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1b-2";

11) w § 21 liczbę "2022" zastępuje się liczbą "2024".