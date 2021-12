Rozdział 3

Przepisy dotyczące kont wykorzystywanych w postępowaniu wieczystoksięgowym

§ 12.

1. W postępowaniu wieczystoksięgowym wszczynanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego konto dla notariusza, zastępcy notarialnego, emerytowanego notariusza, komornika, asesora komorniczego, naczelnika urzędu skarbowego lub zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zwanej dalej "Komisją", lub jej członka zakłada się w systemie teleinformatycznym na ich wniosek złożony do Ministra Sprawiedliwości.

2. Wniosek zawiera imię lub imiona i nazwisko wnioskodawcy, a także jego numer PESEL oraz adres poczty elektronicznej.

3. Wniosek składany przez notariusza, zastępcę notarialnego lub emerytowanego notariusza zawiera także dane kancelarii notarialnej, którą reprezentują, obejmujące jej NIP, nazwę, adres oraz adres poczty elektronicznej.

4. Wniosek składany przez zastępcę notarialnego lub emerytowanego notariusza zawiera także jego oświadczenie o wyznaczeniu go, na podstawie art. 21 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1177), do zastępowania notariusza albo - w przypadku zastępcy notarialnego - o upoważnieniu go, na podstawie art. 76a § 2 tej ustawy, do wykonywania czynności notarialnych obejmujących sporządzanie aktów notarialnych, ze wskazaniem czasu, na jaki to wyznaczenie albo upoważnienie następuje.

5. Wniosek składany przez komornika albo asesora komorniczego zawiera także dane kancelarii komorniczej, którą reprezentuje, obejmujące unikatowy identyfikator kancelarii komorniczej (GUID), jej NIP, nazwę, adres oraz adres poczty elektronicznej.

6. Wniosek składany przez komornika albo asesora komorniczego w związku z zastępowaniem komornika na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090) zawiera także oświadczenie komornika albo asesora komorniczego o wyznaczeniu go, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, na zastępcę komornika, ze wskazaniem czasu, na jaki to wyznaczenie następuje. Do wniosku dołącza się kopię zarządzenia prezesa właściwego sądu rejonowego o wyznaczeniu zastępcy komornika.

7. Wniosek składany przez komornika w związku z zastępowaniem innego komornika na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zawiera także oświadczenie komornika o wyznaczeniu go, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, na zastępcę innego komornika, ze wskazaniem czasu, na jaki to wyznaczenie następuje. Do wniosku dołącza się kopię zarządzenia prezesa właściwego sądu apelacyjnego albo Ministra Sprawiedliwości o wyznaczeniu zastępcy komornika.

8. Wniosek składany przez naczelnika urzędu skarbowego lub zastępcę naczelnika urzędu skarbowego zawiera także dane właściwego urzędu skarbowego, obejmujące jego NIP, nazwę, adres siedziby oraz adres poczty elektronicznej.