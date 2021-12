Załącznik nr 2

WZÓR - ODZNAKA HONOROWA "ZASŁUŻONY DLA REPATRIACJI"

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm, wybity w metalu, srebrzony i oksydowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje wizerunek dwóch par dłoni w geście serdecznego powitania. W górnym łuku znajduje się wypukły napis majuskułowy: "ZASŁUŻONY", w dolnym: "DLA" "REPATRIACJI", z jedną z dłoni w jego przerwie. Na stronie odwrotnej płaszczyzna medalu po prawej stronie dwukrotnie obniżona kształtem wycinka koła symbolizuje dążenie do całości. W centralnej części widnieją inicjały Rzeczypospolitej Polskiej - litery "RP", nad którymi są umiejscowione trzy wklęsłe sylwetki lecących bocianów. W dolnym łuku z lewej strony znajduje się napis majuskułowy, wypukły: "DO KRAJU TEGO …".

Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu o szerokości 36 mm, w barwach białej i amarantowej równej szerokości, ze skrajnie położonymi prążkami szerokości 3 mm, umieszczonymi w odwrotnej kolejności kolorów - amarantowym i białym.