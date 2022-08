Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 1 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1774)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 i 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory:

a) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej,

b) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

c) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca i wymogi dotyczące fotografii.

§ 2. 1. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dołącza się jedną fotografię cudzoziemca.

2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, spełnia następujące wymogi:

1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2) ma wymiary 35 mm x 45 mm;

3) została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2015 r.2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 4 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1774)

Załącznik nr 1

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ ORGAN STRAŻY GRANICZNEJ

Dokument w skali 1:11)

awers

rewers

1) Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik nr 23)

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW





AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA/FOREIGNER'S TEMPORARY IDENTITY DOCUMENT,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND FORENAME(S),

d) DATA URODZENIA LUB WIEK/DATE OF BIRTH OR AGE,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY OF BIRTH,

g) IMIONA RODZICÓW/PARENTS' FORENAMES,

h) DOKUMENT NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY.THIS DOCUMENT DOES NOT ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu "tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca".

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.





REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) INFORMACJE O DZIECIACH/INFORMATION ABOUT CHILDREN,

b) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

c) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

d) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY.

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.



Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA





1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. poz. 168 oraz z 2014 r. poz. 532), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. poz. 1389), które weszło w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.