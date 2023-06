Art. 9.

1. Gospodarka finansowa Funduszu jest prowadzona na podstawie planu finansowego Funduszu.

2. Plan finansowy Funduszu zawiera informacje o:

1) stanie środków na początek i na koniec roku kalendarzowego obejmującym środki finansowe, należności i zobowiązania;

2) planowanych dochodach;

3) planowanych kwotach środków na wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 10 ust. 1;

4) planowanej kwocie środków na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1.

3. Wydatki Funduszu nie mogą przekroczyć wysokości środków finansowych Funduszu.

4. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

5. Plan finansowy Funduszu jest ustalany na każdy rok obrotowy nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który jest ustalany ten plan.

6. Rok obrotowy Funduszu jest zamykany sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Funduszu przedkładanym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie.