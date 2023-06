§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) brama domowa - urządzenie odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, które zapewnia komunikację pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a innymi urządzeniami tego odbiorcy w gospodarstwie domowym;

2) dane niezatwierdzone - dane dostępne odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przez interfejs komunikacyjny licznika zdalnego odczytu;

3) interoperacyjność - zdolność co najmniej dwóch urządzeń, instalacji, sieci, systemów pomiarowych, układów pomia-rowo-rozliczeniowych, oprogramowania lub systemu informacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913) do współpracy oraz do wymiany i przetwarzania informacji w celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.