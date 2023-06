§ 2.

1. Zapotrzebowanie na środki publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 1-3 ustawy, zwane dalej „zapotrzebowaniem", agencja płatnicza składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w postaci elektronicznej, w ramach limitu wydatków ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nie później niż do końca dnia poprzedzającego o cztery dni termin na przekazanie tych środków na rachunki bankowe agencji płatniczej określony w zapotrzebowaniu.

2. Do terminu złożenia zapotrzebowania nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zapotrzebowanie zawiera:

1) nazwę i adres agencji płatniczej;

2) datę i numer zapotrzebowania;

3) wskazanie kwoty środków publicznych na realizację płatności z podziałem na środki:

a) podlegające refundacji ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG", oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW", o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.2)),

b) przeznaczone na współfinansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym środki, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, zwane dalej „współfinansowaniem krajowym";

4) podział środków, o których mowa w pkt 3, z uwzględnieniem rodzajów i kodów interwencji w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.3)) oraz roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy ze środków EFRG;

5) numery rachunków bankowych agencji płatniczej, na które mają zostać przekazane środki, o których mowa w pkt 3;

6) termin przekazania środków, o których mowa w pkt 3, na rachunki bankowe agencji płatniczej;

7) informację o kwotach pomniejszeń, o których mowa w ust. 4, i ich tytułach.

4. Kwotę środków, o których mowa w ust. 3 pkt 3:

1) lit. a - pomniejsza się o kwoty:

a) niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.4)),

b) z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych płatności oraz przejęcia zabezpieczeń oraz wpłaconych kar i grzywien, z podziałem na środki podlegające refundacji ze środków publicznych pochodzących z EFRG lub EFRROW;

2) lit. b - pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów.