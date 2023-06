§ 12.

Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

2) liczba konsultacji specjalistycznych danego typu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 9, zleconych przez koordynatora procesu leczenia, udzielonych świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do programu pilotażowego, w stosunku do liczby wszystkich konsultacji specjalistycznych udzielonych świadczeniobiorcom zakwalifikowanym do programu pilotażowego;

3) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, którzy byli hospitalizowani w trakcie trwania programu pilotażowego, z podziałem na zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz główne rozpoznanie według kodu ICD-10, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

4) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, którzy zostali zakwalifikowani do rehabilitacji wieku rozwojowego według indywidualnego planu leczenia, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

5) liczba świadczeń rehabilitacyjnych zrealizowanych w ramach opieki KORD;

6) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, u których zrealizowano konsultację okulistyczną, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

7) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, u których zrealizowano konsultację psychologiczną, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

8) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, u których zrealizowano konsultację psychiatryczną, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

9) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, którzy przerwali udział w ramach opieki KORD na podstawie zaświadczenia koordynatora procesu leczenia, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

10) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1), w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

11) liczba wizyt okulistycznych u świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1), w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1) zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

12) liczba świadczeniobiorców w programie pilotażowym, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju psychicznego (według kodów ICD-10: F80, F82, F83, F88, F89, F90, F91, F93, F94, F98, F99) i którym udzielono porady psychologicznej, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

13) liczba porad psychologicznych udzielonych w ramach programu pilotażowego;

14) liczba świadczeniobiorców w programie pilotażowym, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju psychicznego (według kodów ICD-10: F80, F82, F83, F88, F89, F90, F91, F93, F94, F98, F99) i którym udzielono porady psychiatrycznej, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

15) liczba porad psychiatrycznych udzielonych w ramach programu pilotażowego;

16) liczba świadczeniobiorców ze stwierdzonym spektrum autyzmu (według kodu ICD-10: F84 z rozszerzeniami), u których rozpoczęto terapię dla świadczeniobiorców ze spectrum autyzmu, w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców ze stwierdzonym spectrum autyzmu (według kodu ICD-10: F84 z rozszerzeniami) zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

17) liczba wykonanych zabiegów fotokoagulacji laserowej u świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego z rozpoznaną retinopatią (według kodów ICD-10: H35.1), w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1) zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

18) liczba świadczeniobiorców z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1) leczonych terapią anty-VEGF w stosunku do liczby wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaną retinopatią (według kodu ICD-10: H35.1) zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

19) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego, zaszczepionych w terminie (na podstawie kalendarza szczepień Programu Szczepień Ochronnych), w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego.