§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. poz. 1849) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 425);",

b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) karcie zapytania o pojazd - rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 21 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 24 do tego rozporządzenia;

16) karcie zapytania o dowód rejestracyjny - rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 23 do tego rozporządzenia;";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 6 w ust. 5:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu organ rejestrujący:",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji:

a) sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem albo

b) montażu dodatkowej instalacji R115

- po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu;",

b) w § 16 w ust. 5:

- w pkt 4 w lit. b wyrazy „w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji" zastępuje się wyrazami „w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy",

- w pkt 30 w lit. ze wyrazy „art. 70s ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919)";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1 w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawiciela producenta wskazanego w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy",

- lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- świadectw homologacji typu pojazdu,

- świadectw homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- świadectw homologacji typu WE pojazdu,

- świadectw homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

- decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- świadectw homologacji typu UE pojazdu,

- świadectw homologacji typu ONZ wydanego dla pojazdu,

- świadectw krajowej homologacji typu pojazdu,

- świadectw krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,

- decyzji o uznaniu krajowej homologacji typu pojazdu,

- decyzji o uznaniu krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,

- zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

- dopuszczeń jednostkowych pojazdu,

- decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

- świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

- świadectw krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

- decyzji o uznaniu świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

- świadectw unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu, świadectw homologacji typu UE pojazdu, świadectw homologacji typu ONZ dla pojazdu, świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo świadectw unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;",

b) w § 2 wyrazy „upoważnionym przedstawicielem, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawicielem producenta wskazanym w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy";

4) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:

a) w § 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednego z dokumentów:

a) świadectwa zgodności WE albo

b) świadectwa zgodności, albo

c) świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), albo

d) dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo

e) świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, albo

f) uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo

g) uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, albo

h) świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo

i) świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

- w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu, jeżeli dokument ten jest wymagany;",

- w pkt 2 wyrazy „jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawiciela producenta wskazanego w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy",

b) w § 2 wyrazy „jego upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawiciela producenta wskazanego w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy";

5) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) w § 1 w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawiciela producenta wskazanego w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy",

- lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- świadectw homologacji typu pojazdu,

- świadectw homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- świadectw homologacji typu WE pojazdu,

- świadectw homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

- decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach,

- świadectw homologacji typu UE pojazdu,

- świadectw homologacji typu ONZ wydanego dla pojazdu,

- świadectw krajowej homologacji typu pojazdu,

- świadectw krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,

- decyzji o uznaniu krajowej homologacji typu pojazdu,

- decyzji o uznaniu krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach,

- zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

- dopuszczeń jednostkowych pojazdu,

- decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

- świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

- świadectw krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

- decyzji o uznaniu świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

- świadectw unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu,

b) wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu, świadectw homologacji typu UE pojazdu, świadectw homologacji typu ONZ dla pojazdu, świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo świadectw unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;",

b) w § 2 wyrazy „upoważnionym przedstawicielem, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy" zastępuje się wyrazami „przedstawicielem producenta wskazanym w bazie punktów kontaktowych, o której mowa w art. 73d ust. 2 ustawy".