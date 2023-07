§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789 oraz z 2022 r. poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 144 otrzymuje brzmienie:

„144) Ławica Słupska (kod obszaru PLC990001), obejmująca obszar 80 969,72 ha położony na polskich obszarach morskich, którego granica przebiega od punktu początkowego o współrzędnych 16°21'30" długości geograficznej wschodniej i 54°55'21" szerokości geograficznej północnej w kierunku północno-wschodnim do punktu o współrzędnych 16°27'53" długości geograficznej wschodniej i 54°59'23" szerokości geograficznej północnej, następnie do punktu o współrzędnych 16°39'33" długości geograficznej wschodniej i 55°2'5" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu o współrzędnych 16°42'10" długości geograficznej wschodniej i 55°2'57" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku wschodnim do punktu o współrzędnych 16°44'36" długości geograficznej wschodniej i 55°2'58" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych 16°46'49" długości geograficznej wschodniej i 55°1'56" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku wschodnim do punktu o współrzędnych 16°51'31" długości geograficznej wschodniej i 55°1'50" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych 17°10'46" długości geograficznej wschodniej i 54°58'19" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu o współrzędnych 17°10'17" długości geograficznej wschodniej i 54°57'11" szerokości geograficznej północnej, następnie do punktu o współrzędnych 17°5'12" długości geograficznej wschodniej i 54°54'17" szerokości geograficznej północnej, następnie do punktu o współrzędnych 16°48'54" długości geograficznej wschodniej i 54°50'32" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu o współrzędnych 16°48'52" długości geograficznej wschodniej i 54°50'32" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku zachodnim do punktu o współrzędnych 16°32'30" długości geograficznej wschodniej i 54°50'49" szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu o współrzędnych 16°24'20" długości geograficznej wschodniej i 54°51'58" szerokości geograficznej północnej i następnie do punktu początkowego.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 144 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.