§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 745 i 1475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sposób ustalania wyjściowych kwot wydatków części budżetowych na kolejne lata, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio do właściwych pozycji kosztów w układzie memoriałowym oraz właściwych pozycji wydatków w układzie kasowym sporządzanych na odpowiednich formularzach projektów planów finansowych tych jednostek sektora finansów publicznych, których plany finansowe są zamieszczane w załącznikach do ustawy budżetowej.";

2) w § 8:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) OPBW-ŚE - Opracowanie Projektu Budżetu ŚE - wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;",

b) uchyla się pkt 27,

c) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) ID-SRW - Informacja dodatkowa o przepływach finansowych między jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową określoną w art. 112aa ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38a do rozporządzenia;";

3) w § 9 w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 przygotowuje i przedkłada minister właściwy do spraw rybołówstwa;

3) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 przygotowuje i przedkłada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;";

4) w § 10 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027;

3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027;";

5) w § 12 w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) o których mowa w § 2 pkt 4, z wyłączeniem wspólnej polityki rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ), Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

2) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;";

6) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków i wyjściowych kwot wydatków, o których mowa w § 12 ust. 1, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków w dziale "Obrona narodowa", w tym na kwalifikację wojskową, na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych.";

7) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 12 ust. 1, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych, według formularzy oznaczonych symbolami: OPBD, OPBW, OPBW-ŚE, DPC, PZ, SNZ, PZ-UE, SUS, EMRE, BW-I, BZS, BZSA, SO-GN, ZZAR, SOM, PR-Z, PE, F-REF, WPR, F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ_LW (UE), NAL-SP, N-IT, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP, PF-ZUS.

2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe:

1) przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w § 8 pkt 5 i 6 oraz 29-35, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa;

2) przekazanie wypełnionego formularza wymienionego w § 8 pkt 6a, formularz ten należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie.";

8) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. W terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów informację dodatkową o przepływach finansowych między jednostkami objętymi stabilizującą regułą wydatkową określoną w art. 112aa ustawy o finansach publicznych w formularzu oznaczonym symbolem ID-SRW.";

9) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) załączniki nr 18-23 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-8 do niniejszego rozporządzenia;

12) uchyla się załącznik nr 25 do rozporządzenia;

13) załącznik nr 27 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

14) załączniki nr 34 i 35 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 10 i 11 do niniejszego rozporządzenia;

15) po załączniku nr 38 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 38a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik nr 42 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia.