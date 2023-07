Rozporządzenie określa wzór legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

3. Wzór legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Dopuszcza się wydawanie dokumentów według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2017 r. poz. 1612) do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 października 2024 r.