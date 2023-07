1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1160), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. poz. 401).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. poz. 401), które stanowią:

„§ 2. Formularz mandatu karnego zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym może być stosowany do czasu wyczerpania jego nakładu, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem pouczenia sprawcy wykroczenia skarbowego ukaranego karą grzywny nałożoną w drodze mandatu karnego o maksymalnej wysokości kary grzywny nakładanej mandatem karnym, o której mowa w art. 48 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".