§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795, 1047, 1711 i 2103) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy „art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa";

2) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. 1. W roku szkolnym 2023/2024 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2023 r., deklarację, o której mowa art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r. Deklarację wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera dane i informacje, o których mowa w § 2a ust. 2 pkt 1-3.

3. Przepisy § 2a ust. 2a i 3 stosuje się, z tym że wykaz, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w terminie do dnia 22 marca 2024 r.";

3) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. 1. W roku szkolnym 2023/2024 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera informacje:

1) o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego;

2) o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Przepis § 3a ust. 3 stosuje się, z tym że wykaz, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w terminie do dnia 22 marca 2024 r.";

4) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:

„§ 4b. 1. W roku szkolnym 2023/2024 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 15 marca 2024 r.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu zawodowego. Wykaz zawiera informacje, o których mowa w § 4a ust. 2 pkt 1 i 2.

3. Przepis § 4a ust. 3 stosuje się, z tym że wykaz, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w terminie do dnia 22 marca 2024 r.";

5) w § 6, w § 6a, w § 11a, w § 12, w § 14 w ust. 1 i w § 14a w ust. 1 wyrazy „latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023" zastępuje się wyrazami „latach szkolnych 2021/2022-2023/2024";

6) w § 6b:

a) w ust. 1 wyrazy „latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023" zastępuje się wyrazami „latach szkolnych 2021/2022- 2023/2024",

b) w ust. 1a wyrazy „W roku szkolnym 2022/2023" zastępuje się wyrazami „W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024",

c) w ust. 3 wyrazy „(Dz. U. poz. 645 i 795)" zastępuje się wyrazami „(Dz. U. poz. 645, z późn. zm.)";

7) po § 6d dodaje się § 6e w brzmieniu:

„§ 6e. 1. W roku szkolnym 2023/2024 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, kończy szkołę podstawową, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 6d ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Do ucznia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 6d ust. 2 stosuje się.

3. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda wstawia się poziomą kreskę.

5. Uczeń szkoły podstawowej, który w roku szkolnym 2023/2024 nie spełnił warunków, o których mowa w § 6d ust. 1 pkt 1 i 2, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.";

8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczba wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym, o której mowa odpowiednio w:

1) § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. poz. 651),

2) § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z 2021 r. poz. 911 i 1599 oraz z 2022 r. poz. 1782), obowiązującego do dnia 28 lutego 2023 r.,

3) § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628, z 2021 r. poz. 938 i 1596 oraz z 2022 r. poz. 1757)

- może być zwiększona o nie więcej niż 2 wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.";

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w latach szkolnych 2021/2022-2023/2024 realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.".