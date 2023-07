Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650 oraz z 2023 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 911) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Czynności pozbawienia cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez podmioty wskazane w lp. 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, są kontynuowane przez podmioty uprawnione do poświadczenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz zatwierdzenia specyfikacji technicznej wskazane w lp. 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.