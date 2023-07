§ 2.

Szczegółowymi warunkami zabezpieczenia upraw maku innego niż niskomorfinowy i konopi innych niż włókniste, zwanych dalej „uprawami", gwarantującymi należytą ochronę tych upraw przed dostępem osób nieuprawnionych są:

1) prowadzenie w formie papierowej lub elektronicznej wykazu osób i wykazu pojazdów uprawnionych odpowiednio do wejścia i wjazdu na miejsce upraw, o których mowa w art. 49 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą", umożliwiające bieżące rejestrowanie i weryfikowanie zawartych w nich danych, w zakresie określonym w art. 49 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy;

2) zabezpieczenie techniczne upraw prowadzonych w budynkach i poza budynkami, które obejmuje:

a) stosowanie instalacji alarmowej sygnalizującej każdorazową próbę przełamania lub przełamanie zabezpieczeń technicznych miejsca, w którym są lub będą prowadzone uprawy, lub próbę nieuprawnionego wstępu do takiego miejsca,

b) stosowanie systemu telewizji przemysłowej umożliwiającego obserwowanie, utrwalanie, odtwarzanie i przekazywanie obrazu miejsca, w którym są lub będą prowadzone uprawy, składającego się z zestawu kamer z odpowiednim obiektywem i wyposażeniem pomocniczym, urządzenia sterującego i transmisyjnego, multipleksera, dzielnika obrazu, monitora i urządzenia przetwarzającego sygnały wizyjne na obraz wyświetlany na ekranie oraz urządzenia rejestrującego obraz wraz ze znacznikiem czasu umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalonego obrazu, w którym:

- do utrwalania obrazu są wykorzystywane analogowe lub cyfrowe urządzenia elektroniczne,

- zapis obrazu miejsca upraw jest przechowywany przez okres co najmniej 14 dni, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w ramach prowadzonego postępowania,

- po upływie okresu przechowywania zapis obrazu jest usuwany w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie,

- dopuszcza się niszczenie zapisanego obrazu na urządzeniu rejestrującym przez jego automatyczne nadpisanie,

- dostęp do urządzenia rejestrującego i zapisu obrazu jest możliwy tylko dla dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych lub upoważnionej przez niego osoby, a w przypadku jednostki naukowej - kierownika tej jednostki lub upoważnionej przez niego osoby,

c) stosowanie środków technicznych uniemożliwiających wejście osób nieuprawnionych na miejsce, w którym są lub będą prowadzone uprawy, mających postać:

- drzwi wejściowych oraz okien zewnętrznych posiadających atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie - w przypadku upraw prowadzonych w budynkach,

- ogrodzenia o wysokości co najmniej 150 cm, wyposażonego w bramę lub furtkę zamykaną co najmniej na dwa zamki mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne - w przypadku upraw prowadzonych poza budynkiem,

d) zatrudnienie osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane z ochroną upraw,

e) stosowanie RFID - technologii zdalnego nadzoru roślin (Radio-frequency identification) dla prowadzonych upraw lub posiadanie i przygotowanie do zastosowania RFID dla planowanych upraw. RFID obejmuje technologię zdalnego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, co umożliwia identyfikację każdej z roślin znajdujących się w polu odczytu - nie dotyczy to upraw maku innego niż niskomorfinowy;

3) stosowanie oznakowań miejsca, w którym są lub będą prowadzone uprawy, mających postać tablic ostrzegawczych zawierających informację o zakazie wstępu osób nieuprawnionych na miejsce upraw, wykonanych z materiałów trwałych w sposób zapewniający czytelność informacji o zakazie wstępu osób nieuprawnionych oraz:

a) umocowanych na zewnętrznej płaszczyźnie drzwi wejściowych do miejsca prowadzenia upraw, na wysokości 170 cm, licząc od dolnej krawędzi tych drzwi - w przypadku upraw prowadzonych w budynkach,

b) umocowanych na zewnętrznej płaszczyźnie bramy i furtki wejściowej do miejsca prowadzenia upraw - w przypadku upraw prowadzonych poza budynkami;

4) lokalizacja miejsca, w którym są lub będą prowadzone uprawy, zgodna z zakresem informacji, o której mowa w art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy.