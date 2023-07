§ 7.

1. W celu przydzielenia uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów bez wykorzystania systemu teleinformatycznego służącego do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów:

1) podmiot, o którym mowa w art. 453 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu zgody Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu", na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów:

a) wyznacza, w drodze upoważnienia, co najmniej jednego lokalnego administratora, który w jego imieniu będzie występować w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony krajowy zbiór rejestrów, z wnioskami o przydzielenie, zmianę lub cofnięcie użytkownikowi indywidualnemu w ramach podmiotu uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, zmianę danych użytkownika oraz wygenerowanie nowego hasła jednorazowego,

b) informuje Szefa Urzędu o wyznaczeniu lokalnego administratora, wskazując jego następujące dane: imię, nazwisko i numer PESEL; można wskazać również indywidualny służbowy adres poczty elektronicznej lub indywidualny służbowy numer telefonu komórkowego;

2) Szef Urzędu przydziela lokalnemu administratorowi uprawnienia w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest krajowy zbiór rejestrów, w celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) w celu przydzielenia użytkownikowi indywidualnemu w ramach podmiotu uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów lokalny administrator występuje w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony krajowy zbiór rejestrów, z wnioskiem w tej sprawie zawierającym: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć użytkownika indywidualnego oraz zakres wnioskowanych dla niego uprawnień; we wniosku można wskazać również indywidualny służbowy adres poczty elektronicznej użytkownika indywidualnego.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spełnia wymogi formalne, Szef Urzędu przydziela użytkownikowi indywidualnemu w ramach podmiotu uprawnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów.

3. Szef Urzędu informuje w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony krajowy zbiór rejestrów, podmiot o przydzielonych użytkownikom indywidualnym w ramach tego podmiotu uprawnieniach do dostępu do krajowego zbioru rejestrów.

4. W przypadku zmiany lokalnego administratora lub cofnięcia upoważnienia o wyznaczeniu lokalnego administratora podmiot informuje o tym pisemnie Szefa Urzędu.

5. Upoważnienie do dostępu do krajowego zbioru rejestrów oraz wykorzystywania danych z tego rejestru dla użytkownika indywidualnego w ramach podmiotu, który uzyskał dostęp do krajowego zbioru rejestrów bez wykorzystania systemu teleinformatycznego służącego do komunikowania się z tym krajowym zbiorem rejestrów, sporządza się zgodnie ze wzorem upoważnienia określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.