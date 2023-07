§ 2.

1. Jako jednostkę inwentarską, o której mowa w pkt 1.6.7 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848, ustala się Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP), o której mowa w załączniku nr 1 do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 244).

2. Limit, o którym mowa w pkt 1.6.6 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848, uznaje się za spełniony, jeżeli obsada zwierząt wynosi maksymalnie 2 DJP na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem przypadku, gdy została zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.9.5 w części I załącznika II do rozporządzenia 2018/848.