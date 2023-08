Art. 13.

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej, lub w postaci wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w tym określenie:

a) linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,

b) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 ust. 5 lub 6 lub art. 40 ust. 1 lub 2,

c) granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32 ust. 2,

d) powiązania inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z uzbrojeniem terenu, z zaznaczeniem na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie,

e) granic obszarów, na których ustanowiony ma zostać zakaz wznoszenia obiektów, o których mowa w art. 42 ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości;

2) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

3) charakterystykę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych obejmującą określenie:

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, w tym także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowania odpadów,

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;

4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 17 ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1;

6) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji będzie organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 ust. 2;

7) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1, w tym:

a) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem przez inwestora sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń,

b) gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, inwestor określa także lokalizację i parametry techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;

8) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;

9) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ust. 3, oraz zgodę tych podmiotów na ustanowienie takiego ograniczenia;

10) wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ust. 1, ma nastąpić na czas określony;

11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 7, na których mają zostać ustanowione zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3;

12) uproszczone wypisy z ewidencji gruntów i budynków w postaci papierowej lub elektronicznej lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - wydane z ewidencji gruntów i budynków przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego;

13) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113) z uwzględnieniem art. 37 - jeżeli jest ona wymagana;

14) kopie opinii, o których mowa w ust. 2;

15) uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo informację o nieprzedstawieniu przez właściwego zarządcę drogi krajowej stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 4.

2. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor występuje o opinie:

1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151);

2) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633);

3) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w odniesieniu do mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 oraz z 2023 r. poz. 967 i 1463);

4) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych innych niż określone w pkt 3;

5) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951);

6) właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

7) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w odniesieniu do powierzchni ograniczających zabudowę, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 1489);

8) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w granicach powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

9) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, 967 i 1003);

10) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów, parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760 i 1193);

11) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin;

12) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336);

13) właściwego podmiotu wykonującego zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) prawa właścicielskie, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i warunków umieszczenia tej inwestycji na tych gruntach;

14) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

15) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

16) Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

17) Prezesa Rady Ministrów albo ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone decyzją odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960);

19) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do obszarów strefy nadgranicznej, pasa drogi granicznej oraz przejść granicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 oraz z 2023 r. poz. 1114 i 1489);

20) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);

21) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385) - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

22) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kanalizacja, przewody lub kable będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

23) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

24) właściwego zarządcy drogi krajowej - w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie potencjalnej kolizji z planowanymi inwestycjami w zakresie dróg krajowych i autostrad;

25) Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do inwestycji oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892 i 1113);

26) właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż parki narodowe i ich otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów, parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Właściwy zarządca drogi krajowej dokonuje uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia właściwy zarządca drogi krajowej przekazuje wojewodzie.

5. Właściwy organ, na wniosek inwestora, wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do złożonego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

6. Opinie oraz uzgodnienia zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

7. Kopie opinii oraz kopie uzgodnienia właściwy organ przekazuje wojewodzie.

8. W przypadku gdy inwestorem jest jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zawiera także oświadczenie lub inny dokument potwierdzający:

1) stosunek podległości lub nadzoru przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub

2) powierzenie przygotowania i realizacji w całości lub części inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

9. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.