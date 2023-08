§ 2.

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum ogólnokrajowym odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez osobę pisemnie upoważnioną pod warunkiem podania w upoważnieniu imienia (imion) i nazwiska osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz jej numeru PESEL.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania zabezpiecza się poprzez naklejenie znaku holograficznego.

3. Znak holograficzny, o którym mowa w ust. 2, zawiera litery RO.