Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1509)

REGULAMIN PRACY RADY EDUKACJI FINANSOWEJ

§ 1. Pracami Rady Edukacji Finansowej, zwanej dalej „Radą", kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wskazany pisemnie przez Przewodniczącego Rady.

§ 2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 3. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady przekazywane jest co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem tego posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3, do 2 dni roboczych.

5. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady, w tym o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia Rady oraz proponowanym porządku obrad, wraz z materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia na posiedzeniu doręcza się członkom Rady na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady i uznaje się je za skutecznie doręczone z chwilą potwierdzenia jego otrzymania.

6. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw instytucji finansowych co najmniej na 7 dni roboczych albo w przypadku, o którym mowa w ust. 4, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem tego posiedzenia.

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, bez prawa głosu, inne osoby, chyba że Rada nie wyrazi na to zgody. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi posiedzenie Rady.

2. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu Rady, niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na uczestnictwo w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 5. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu na posiedzeniu Rady lub w trybie obiegowym, w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. Decyzję w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje Przewodniczący Rady.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o treści projektu uchwały, sposobie oddania głosu, w tym o sposobie potwierdzania oświadczenia o oddaniu głosu, oraz o terminie, w którym przekazuje się oświadczenie o oddaniu głosu.

4. Za dzień podjęcia uchwały uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

5. Informacja o podjęciu uchwały przez Radę w trybie obiegowym jest zamieszczana w protokole z najbliższego posiedzenia Rady.

6. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 6. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera:

1) kolejny numer;

2) datę i miejsce tego posiedzenia;

3) listę osób uczestniczących w tym posiedzeniu - z podaniem imienia, nazwiska i funkcji;

4) informację dotyczącą uczestnictwa członków Rady oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 7 i art. 43k ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556, 825 i 1285), w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

5) porządek obrad;

6) opis przebiegu tego posiedzenia;

7) wyniki głosowań, w tym wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez Radę w trybie obiegowym.

2. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady na posiedzeniu Rady, rozpatrywane materiały oraz podjęte uchwały.

3. Protokół jest przyjmowany przez Radę na kolejnym posiedzeniu Rady, na którym mogą być wprowadzone sprostowania i uzupełnienia do protokołu, za zgodą większości członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, z którego protokół ma zostać przyjęty.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może postanowić o przyjęciu protokołu przez Radę w trybie obiegowym lub na innym posiedzeniu Rady niż kolejne. Do przyjmowania protokołów w trybie obiegowym przepisy § 5 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

5. Sprzeciw dotyczący treści przyjętego protokołu jest odnotowywany w protokole posiedzenia Rady, na którym protokół został przyjęty.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub członek Rady, który prowadził posiedzenie Rady, oraz protokolant.

7. Podpisany protokół jest niezwłocznie przekazywany członkom Rady w postaci dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7. Dokumenty związane z działalnością Rady, w tym protokoły gromadzone w zbiorze protokołów, są przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

§ 8. 1. Rada może dokonać podziału obowiązków pomiędzy członków Rady.

2. W ramach Rady mogą działać grupy robocze powoływane przez Radę spośród członków Rady.