§ 9.

1. Do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, w celu aktualizacji spisu, sporządzane są jego dodatkowe strony, na których ujmowane są osoby, które zmieniły miejsce głosowania po wydrukowaniu spisu wyborców i zostały ujęte w obwodzie głosowania:

1) z urzędu, w związku z zameldowaniem na pobyt stały na obszarze danej gminy w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały, na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

2) w związku ze złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 19 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

3) w związku ze złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 19a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

2. Na dodatkowych stronach spisu wyborców, o których mowa w ust. 1, ujmowane są także osoby pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki oraz osoby, dla których skutkiem złożenia reklamacji w trybie art. 22 i art. 37 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy jest ujęcie ich w spisie wyborców.

3. Informację o przyczynach ujęcia na dodatkowych stronach spisu wyborców zamieszcza się w rubryce „Uwagi" poprzez odpowiedni wpis: „zmiana przypisania do obwodu - art. 19 § 2 Kw", „zmiana przypisania do obwodu - art. 19 § 3 Kw", „zmiana przypisania do obwodu - art. 19a § 1 Kw", „reklamacja - art. 22 Kw", „reklamacja - art. 37 Kw", „omyłka".

4. Aktualizacje spisu wyborców, o których mowa w ust. 1-3, niezwłocznie wprowadza się do CRW.

5. Wzór części A dodatkowej strony spisu wyborców stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór części B dodatkowej strony spisu wyborców stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.