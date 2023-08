Na podstawie art. 1046 § 12 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 i 1429) zarządza się, co następuje:

Przystępując do wykonania tytułu wykonawczego zobowiązującego dłużnika do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanego na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), komornik podejmuje czynności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Termin, o którym mowa w art. 1046 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wyznaczony dłużnikowi przez komornika do dobrowolnego wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym, nie może być dłuższy niż 5 dni.

§ 3.

Niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu do dobrowolnego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez dłużnika, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni, komornik zwraca się do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o wskazanie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, miejsca noclegowego w noclegowni, schronisku lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, do którego dłużnik zostanie usunięty.