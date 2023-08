§ 2.

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. zezwala się na noszenie przez funkcjonariuszy umundurowania i wyposażenia polowego, o których mowa w § 8d i § 8e rozporządzenia zmienianego w § 1, bez oznaki Uczelni, oznaki specjalnej Uczelni oraz oznaki służby kandydackiej.

2. Funkcjonariusz, który otrzymał składniki umundurowania lub wyposażenia polowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2023 r. otrzyma oznaki Uczelni, oznaki specjalne Uczelni oraz oznaki służby kandydackiej w liczbie niezbędnej do dostosowania posiadanego umundurowania i wyposażenia polowego do wymogów wynikających z przepisów § 8d i § 8e rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.