Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 4 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1714)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Część I

Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej C1 potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego (w tym zajęcia albo warsztaty tłumaczeniowe), potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 720 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (C1);

3) dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym - w odniesieniu do głównego języka wykładowego studiów. W przypadku gdy dyplom nie zawiera informacji o języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do dyplomu lub zaświadczenie, zawierające informację o języku wykładowym studiów. Do dyplomu dołącza się informację o czasie trwania studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich1);

4) dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) w odniesieniu do języka podstawowego lub dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate Diploma) w stosunku do pierwszego (LI) lub drugiego języka (LII)2);

5) uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości - w odniesieniu do języka, w którym zdaje się egzamin3);

6) dyplom doktorski uzyskany za granicą w wyniku obrony rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku obcym4) - w odniesieniu do tego języka obcego;

7) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333 (C1) i 4444 (C2) według STANAG 6001,

d) Agencji Wywiadu;

8) zaświadczenie o zdanym przed dniem 16 listopada 2015 r. egzaminie resortowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

9) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości albo decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

10) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

11) certyfikat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) - poziom C1;

12) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom C1;

13) certyfikat wydany przez Kolegium Europejskie - poziom C1;

14) certyfikaty wydane przez następujące instytucje:

a) angielski:

- British Council, Cambridge English Language Assessment:

- - Business English Certificate Higher (BEC Higher),

- - International English Language Testing System (IELTS), poziom C2 (8,5-9 pkt), poziom C1 (7-8 pkt),

- - Linguaskill - moduł General i Business - poziom C1 (powyżej 180 pkt),

- University of Cambridge, ESOL Examinations:

- - C2 Proficiency (CPE) (200-230 pkt),

- - C1 Advanced (CAE) (180-199 pkt),

- Trinity College London:

- - ESOL Skills for Life - poziom C1 (Level 2),

- - Integrated Skills in English (ISE) - poziomy: C1 (ISE III) i C2 (ISE IV),

- Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA:

- - Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) - poziom C2 (110-120 pkt), poziom C1 (94-109 pkt),

- - Test of English as a Foreign Language (TOEFL PBT) - poziom C1 (od 610 pkt),

- - Test of English for International Communication (TOEIC) - poziom C1 (945-990 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziomy: C1 (Level 2) i C2 (Level 3),

- Pearson English Assessment:

- - Pearson English International Certificate (wcześniej PTE) - poziom 4 (C1) i poziom 5 (C2),

- - Pearson Test of English (PTE Academic, UKVI) - 76-84 pkt (C1), 85-90 pkt (C2),

- - Versant Professional English Test - 75-83 pkt (C1), 84-90 pkt (C2),

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - od 700 pkt (C1), od 800 pkt (C2),

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom C1,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom C1,

d) chiński:

- Guójiā Huáyu Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 5 (C1), Level 6 (C2),

- Center for Language Education and Cooperation, HSK 6 (C2) I HSK 5 (C1),

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija „Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou,

g) czeski:

- Univerzita Karlova, státní jazyková zkouška - CCE, od poziomu C1,

h) duński:

- Dansk Studieprøven - poziom C1,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom C1,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot YKI taso 5 (C1) i taso 6 (C2),

k) francuski:

- Centre international d'études pédagogique (CIEP):

- - DALF C1,

- - Test de Connaissance du Français (TCF), poziom C1 (500-599 pkt) i C2 (600-699 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIP):

- - DFP Affaires C1,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziomy C1 i C2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziomy 4 (C1) i 5 (C2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Inter-nacional de Español) - poziomy: Superior (C1), Dominio (C2),

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziomy C1 i C2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziomy C1 i C2,

n) japoński:

- Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services, Japanese Language Proficiency Test (JLPT) - poziom N1 (C1),

o) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (C1),

p) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 5 (C1) i poziom 6 (C2),

q) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom C1,

r) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (highest level - C),

s) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - Educatief Professioneel C1,

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom C1, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

t) niemiecki:

- Goethe Institut:

- - Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS),

- - Goethe-Zertifikat C1,

- TESTDAF INSTITUT, TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (TESTDAF) - TDN 5,

- Österreich Institut:

- - ÖSD Zertifikat C2,

- - ÖSD Zertifikat C1,

u) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DAPLE (poziom C1), DUPLE (poziom C2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziomy C1 i C2,

v) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 3 (C1), poziom 4 (C2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

- Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

w) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziomy C1 i C2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziomy C1 i C2,

x) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade,

y) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, poziomy C1 i C2,

z) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), poziom C1,



za) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk, poziomy C1 i C2,



zb) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 71 pkt (C1), od 89 pkt (C2),

- Uluslararası Türkçe Testi, poziom C1,



zc) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, poziomy C1 i C2,



zd) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziomy: CILS TRE (C1) i CILS QUATTRO (C2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziomy C1 i C2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC C1 i DALI C1, DALC C2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 4 - poziom C1 i CELI 5 - poziom C2;

15) certyfikat (dokument) wydany przez instytucję, która w czasie jego wydania była pełnym członkiem (full member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE); wymaganym jest, aby certyfikat (dokument) potwierdzał sprawdzenie czterech kompetencji językowych;

16) w przypadku języków niewymienionych w pkt 14 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie C1, C2 (według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawnione na podstawie przepisów tego państwa.

Część II

Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej B2 potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 500 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym;

3) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych na poziomie B2,

b) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 2222 (B2) według STANAG 6001;

4) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

5) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom B2;

6) certyfikaty wydane dla potwierdzenia znajomości następujących języków przez wskazane instytucje:

a) angielski:

- University of Cambridge, ESOL Examinations:

- - B2 First (FCE) (160-179 pkt),

- - Business English Certificate Vantage (BEC Vantage),

- - International English Language Testing System (IELTS), moduł Academic i General Training - poziom B2 (5,5-6,5 pkt),

- - Linguaskill - moduł General i Business - poziom B2 (160-179 pkt),

- Trinity College London:

- - ESOL Skills for Life - poziom B2 (Level 1),

- - Integrated Skills in English (ISE) - poziom B2 (ISE II),

- Educational Testing Service (ETS):

- - Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) - poziom B2 (72-94 pkt),

- - Test of English as a Foreign Language (TOEFL PBT) - poziom B2 (od 560 pkt),

- - Test of English for International Communication (TOEIC) - poziom B2 (785-940 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziom B2 (Level Communicator),

- Pearson Assessment English:

- - Pearson English International Certificate (wcześniej PTE) - poziom 3 (B2),

- - Pearson Test of English (PTE Academic, YKVI) - 59-75 pkt,

- - Versant Professional English Test - 58-75 pkt,

- - LCCI, English for Business - Level 3 (B2); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - poziom B2,

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom B2,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom B2,

d) chiński:

- Guójiā Huáyu Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 4 (B2),

- The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànyŭ Shuipíng Kaoshì (HSK) - Level 4,

- Center for Language Education and Cooperation, HSK 4,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija „Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou,

g) czeski:

- Univerzita Karlova - CCE, poziom B2,

h) duński:

- Prove i Dansk 3 - poziom B2,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom B2,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 3 (B2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 3 (B2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot, poziom B2 (taso 4),

k) francuski:

- Centre international d'études pédagogique (CIEP):

- - DELF B2,

- - Test de Connaissance du Français (TCF), poziom B2 (400-499 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIP):

- - DFP Juridique - Diplôme de français professionnel juridique B2,

- - DFP Affaires B2,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziom B2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziom 3 (B2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Inter-nacional de Español) - poziom B2,

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziom B2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziom B2,

n) japoński:

- Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services, Japanese Language Proficiency Test (JLPT) - poziom N2 (B2),

o) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (B2),

p) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 3 (B2),

q) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom B2,

r) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (B2),

s) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - Educatief Startbekwaam - B2,

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom B2, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

t) niemiecki:

- Goethe Institut, Goethe Zertifikat B2,

- TESTDAF INSTITUT, TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (TESTDAF) - TDN 3 I 4 (B2),

- Österreich Institut, ÖSD Zertifikat B2,

u) norweski:

- Test i norsk - høyere nivå, norskprøve - poziom B2,

v) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DIPLE (poziom B2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziom B2,

w) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 2 (B2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI - II (B2),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 2 (B2),

- Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, TRKI 2,

x) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziom B2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziom B2,

y) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade,

z) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka - B2,

za) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts) - B2,

zb) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk - B2,

zc) tajski:

- Ministry of Education, Thai Competency Test for Foreigners, Matthayom 4-6,

zd) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 55 do 70 pkt (B2),

- Uluslararası Türkçe Testi - B2,

ze) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem - B2,

zf) wietnamski:

- Chứng chỉ năng lực tiếng Việt dùng cho nguời nuớc ngoài, od poziomu A4 (B2),

zg) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziom: CILS DUE (B2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziom B2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC B2 i DALI B2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 3 - poziom B2;

7) certyfikat (dokument) wydany przez instytucję, która w czasie jego wydania była pełnym członkiem (full member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE); wymaganym jest, aby certyfikat (dokument) potwierdzał sprawdzenie czterech kompetencji językowych;

8) w przypadku języków niewymienionych w pkt 6 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie B2 (według ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawnione na podstawie przepisów tego państwa.

1) W przypadku dyplomu ukończenia studiów podlegającego uznaniu za równoważny w drodze postępowania nostryfikacyjnego dyplom ten dostarcza się wraz z zaświadczeniem wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego. W przypadku dyplomu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2) W przypadku gdy pierwszy język (LI) jest językiem ojczystym, uznawany jest język drugi (LII).

3) W przypadku dokumentu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4) W przypadku dokumentu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.