Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1726)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie art. 197 pkt 82) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506 i 1688) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej „Komisją", oraz regulamin jej działania;

2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;

3) sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;

4) wysokość wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Rozdział 2

Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący;

2)3) zastępcy przewodniczącego w liczbie nie większej niż trzech;

3) pozostali członkowie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.

§ 4. 1.4) Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję i kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji, w szczególności:

1) przygotowuje sprawę albo przekazuje ją zastępcy;

2) odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających w sprawach nieprzekazanych zastępcy oraz zapewnia sprawny i niezakłócony przebieg tych postępowań;

3) zapoznaje się z dokumentacją spraw;

4) prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

5) decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;

6) wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;

7) z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;

8) przedstawia wnioski o:

a) wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji i obrońcom z urzędu,

b) refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

9) przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne do jej działalności;

10) rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;

11) zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia prezydium i posiedzenia plenarne Komisji;

12) wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

13) opracowuje orzecznictwo Komisji w celu publikacji;

14) sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego;

15) zapewnia zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może upoważnić zastępcę do wykonywania swoich zadań.

3.5) Zastępca przewodniczącego w sprawach przekazanych przez przewodniczącego Komisji:

1) odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających oraz zapewnia sprawny i niezakłócony ich przebieg;

2) zapoznaje się z dokumentacją spraw;

3) prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

4) decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;

5) wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;

6) z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;

7) współdziała z przewodniczącym Komisji w celu zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Komisji.

§ 5. 1. Posiedzenia Prezydium Komisji zwoływane są w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzeń plenarnych Komisji, a także w innych sprawach niewymagających udziału wszystkich członków Komisji.

2. Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje się w celu omówienia spraw związanych z organizacją i przebiegiem postępowań wyjaśniających, w tym problemów wynikających z prowadzonej działalności Komisji, a także w celu przeprowadzenia szkoleń członków Komisji.

§ 6. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

Rozdział 3

Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

§ 7. 1. O wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej minister zawiadamia rzeczoznawcę majątkowego, którego postępowanie dotyczy, i przekazuje sprawę do Komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2.6) W przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1b ustawy, minister zawiadamia odpowiednio sąd lub prokuratora o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy Komisji.

§ 8. 1.7) Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego:

1) wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej „zespołem", oraz wskazuje przewodniczącego zespołu;

2) dokonuje zmian w składzie zespołu;

3) przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację sprawy;

4) wyznacza termin pierwszego posiedzenia zespołu oraz, w razie konieczności, terminy kolejnych posiedzeń;

5) zawiadamia o terminie posiedzenia ministra, członków zespołu oraz uczestników posiedzenia, w tym rzeczoznawcę majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie;

6) na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza obrońcę z urzędu.

2. Do składu zespołu wyznacza się trzy osoby, w tym przewodniczącego zespołu.

3. Do składu zespołu może być wyznaczony przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

3a.8) W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do składu zespołu wyznacza się członków Komisji, którzy dotychczas nie brali udziału w sprawie.

4. Do składu zespołu nie wyznacza się członka Komisji, jeżeli postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczy:

1) jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;

2) rzeczoznawcy majątkowego związanego z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) rzeczoznawcy majątkowego pozostającego wobec niego w stosunku podrzędności lub nadrzędności służbowej;

4)9) rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik postępowania może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka Komisji.

5.10) Członek Komisji powiadamia przewodniczącego Komisji lub zastępcę przewodniczącego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4.

§ 9.11) 1. Zmian w składzie zespołu dokonuje się, jeżeli:

1) wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

2) po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4.

2. Zmian w składzie zespołu można dokonać, jeżeli członek zespołu:

1) zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;

2) nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.

§ 10. 1. Wyznaczając termin pierwszego posiedzenia zespołu, uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w posiedzeniu;

2) przewidywany czas trwania posiedzenia.

2.12) W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu rzeczoznawcy majątkowemu, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza się termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji albo zastępcy przewodniczącego o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

§ 11. 1. Rzeczoznawca majątkowy, który ustanowił obrońcę, jest obowiązany, najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia, zawiadomić Komisję o ustanowieniu obrońcy, wskazując imię i nazwisko obrońcy, jego adres do korespondencji oraz oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli obrońcą jest adwokat lub radca prawny.

2.13) Rzeczoznawca majątkowy, który nie ustanowił obrońcy, może nie później niż w terminie 7 dni przed pierwszym posiedzeniem zwrócić się o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

3.14) W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której został ustanowiony obrońca lub wyznaczony z urzędu, może uczestniczyć ten sam obrońca. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4.15) Na uzasadniony wniosek rzeczoznawcy majątkowego lub jego obrońcy z urzędu można wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.

5. Obrońca z urzędu może bronić kilku rzeczoznawców majątkowych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

§ 12. 1. Posiedzenie zespołu przygotowuje się i przeprowadza w taki sposób, aby podczas pierwszego posiedzenia można było wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

2. W posiedzeniu zespołu uczestniczą wszyscy członkowie zespołu.

3. Za zgodą przewodniczącego zespołu przebieg posiedzenia może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu.

4. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający jego przebieg. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu oraz rzeczoznawca majątkowy. Przed podpisaniem protokołu odczytuje się jego treść.16)

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez rzeczoznawcę majątkowego w protokole umieszcza się stosowną informację.

§ 12a.17) 1. Posiedzenie może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających odbycie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), po potwierdzeniu przez uczestników posiedzenia, że zostaną zapewnione warunki techniczne do pełnego i prawidłowego w nim udziału.

2. Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie, o której mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zespołu, a rzeczoznawca majątkowy składa oświadczenie, w formie ustnej do protokołu, o tym, że treść protokołu odzwierciedla przebieg tego posiedzenia.

§ 13.18) W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wyznacza się termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia zespołu przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. O terminie kolejnego posiedzenia zespołu zawiadamia się także obrońcę, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu.

§ 14. 1. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) organizuje posiedzenia zespołu oraz zapewnia ich sprawny i niezakłócony przebieg;

2) zapoznaje członków zespołu z dokumentacją dotyczącą postępowania;

3) informuje rzeczoznawcę majątkowego o jego prawach i obowiązkach;

4) przedstawia na posiedzeniu zespołu zarzuty wobec rzeczoznawcy majątkowego oraz inne okoliczności sprawy wymagające wyjaśnienia;

5) gromadzi dokumentację z przebiegu postępowania.

2. W przypadku zmiany składu zespołu przewodniczący zespołu informuje nowo powołanego członka zespołu o dotychczasowym przebiegu postępowania.

§ 15. 1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i daty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;

2) imiona i nazwiska członków zespołu;

3) imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego oraz jego obrońcy, o ile został ustanowiony albo wyznaczony z urzędu;

4) podstawę prowadzenia postępowania wyjaśniającego;

5) zarzuty postawione rzeczoznawcy majątkowemu;

6) opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o wyjaśnieniach oraz dokumentach złożonych przez rzeczoznawcę majątkowego;

7) ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem, które zarzuty zostały udokumentowane, a które zostały odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie przepisy prawne zostały naruszone przez rzeczoznawcę majątkowego;

8) wniosek o zastosowanie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 ustawy, albo o umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

9) podpisy członków zespołu;

10) datę sporządzenia protokołu końcowego;

11) inne informacje istotne dla sprawy będącej przedmiotem postępowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, podejmowany jest większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

3. Członek zespołu w zakresie wnioskowanej kary może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 16. 1.19) Zespół przekazuje odpowiednio przewodniczącemu Komisji albo zastępcy przewodniczącego dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.

2.19) Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego sprawdza dokumentację z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.

2a.20) W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego zwraca dokumentację zespołowi w celu uzupełnienia lub poprawy.

3.21) W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego minister zwraca tę dokumentację w celu jej uzupełnienia lub poprawy.

Rozdział 4

Sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

§ 17. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmują w szczególności wydatki na:

1) organizowanie posiedzeń prezydium Komisji i posiedzeń plenarnych Komisji;

2) organizowanie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla działalności Komisji;

4) nabycie niezbędnych dla działalności Komisji materiałów biurowych oraz publikacji specjalistycznych;

5) wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu;

6)22) podróże oraz noclegi członków Komisji i obrońców z urzędu;

7) usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz powielanie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.

§ 18. Koszty, o których mowa w § 17, ustala się na podstawie:

1) rachunków;

2)23) biletów za przejazd środkami transportu;

3)23) potwierdzonych rachunków kosztów podróży;

4) wniosków o wypłatę wynagrodzeń;

5) innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

§ 19.24) 1. Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:

1) koszty podróży transportem kolejowym są zwracane do wysokości ceny biletu drugiej klasy wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami;

2) koszty podróży transportem autobusowym są zwracane do wysokości ceny biletu;

3) koszty podróży transportem lotniczym są zwracane do wysokości ceny biletu w klasie ekonomicznej;

4) koszty podróży samochodem prywatnym są zwracane w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów najkrótszą trasą i stawki za jeden kilometr przebiegu; w uzasadnionych przypadkach może zostać zwrócony koszt podróży trasą optymalną;

5) koszty noclegu zwraca się w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie większej niż 450 zł za dobę hotelową.

2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 0,45 zł.

3. W przypadku odbycia podróży jednym samochodem przez kilku członków Komisji lub obrońców z urzędu zwrot kosztów podróży przysługuje wyłącznie temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, albo temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który użytkował samochód za pisemną zgodą właściciela.

4. Koszty podróży i noclegów, o których mowa w ust. 1, są zwracane w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza miejscowością zamieszkania członka Komisji lub obrońcy z urzędu.

5. Członkowie Komisji lub obrońcy z urzędu dostarczają dokumenty potwierdzające odbycie podróży lub skorzystanie z noclegu w związku z ich udziałem w posiedzeniu Komisji nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia podróży. W przypadku doręczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te zostały nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Rozdział 5

Wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób ich ustalania

§ 20. 1.25) Przewodniczącemu Komisji albo zastępcy przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

2. Członkom zespołu i obrońcom z urzędu przysługuje wynagrodzenie za rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 950 zł za sprawę - dla przewodniczącego zespołu;

2) 750 zł za sprawę - dla członka zespołu;

3) 500 zł za sprawę - dla obrońcy z urzędu.

4. W przypadku zmiany składu zespołu lub obrońcy z urzędu w trakcie postępowania wyjaśniającego wynagrodzenie ustala się w wysokości określonej w ust. 3, w proporcji zachodzącej między liczbą posiedzeń zespołu, w których uczestniczył członek zespołu lub obrońca z urzędu, a liczbą wszystkich posiedzeń zespołu.

5.26) Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z obrony rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.

6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4, wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi.

7.27) Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 zł.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Dotychczasowe przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej stosuje się do spraw, które zostały, do dnia 31 grudnia 2013 r., przekazane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 23).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia28).

