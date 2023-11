Artykuł 8

1. Strona czeska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich jak również doktoranckich realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którzy otrzymują od Strony polskiej stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej o łącznym wymiarze do 80 miesięcy rocznie. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

2. Strona polska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej, którzy otrzymują od czeskiej Strony stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o łącznym wymiarze do 80 miesięcy rocznie, z czego 40 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii polskiej kształcących się w czeskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.