§ 7.

1. Zapytanie od osoby upoważnionej na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy uzupełnia się o dane zawierające:

1) unikalny identyfikator dostępu do SInF nadany użytkownikowi przez podmiot uprawniony;

2) informację o dacie nadania upoważnienia do dostępu do SInF osobie posługującej się unikalnym identyfikatorem dostępu do SInF.

2. Informację o utracie upoważnienia do dostępu do SInF przez osobę posługującą się unikalnym identyfikatorem dostępu do SInF podmiot uprawniony przekazuje do organu właściwego za pośrednictwem kanału łączności, o którym mowa w § 4 ust. 1.