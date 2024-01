§ 2.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 1a zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.