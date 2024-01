Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji

z dnia 27 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 15)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego;

2) zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego;

3) sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki;

4) wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych;

5) kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego;

6) kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, a także szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy;

3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy;

3a) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć także kierownika szkoły polskiej;

4) (uchylony);2)

5) (uchylony);2)

6) (uchylony);2)

7) (uchylony);2)

8) (uchylony);2)

9)3) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny:

a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,

c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

10) wspomaganiu - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;

11) (uchylony);4)

12) platformie - należy przez to rozumieć elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego, o której mowa w art. 60 ust. 2 ustawy.

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych.

2. Działania planowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1.

4. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

§ 4. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;

2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;

3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 4a.5) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może występować do dyrektora szkoły lub placówki o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 5. Formami nadzoru pedagogicznego są:

1) (uchylony);6)

2) kontrola;

3) wspomaganie;

4) (uchylony).7)

§ 6. (uchylony).8)

§ 7. (uchylony).8)

§ 8. (uchylony).8)

§ 9. (uchylony).8)

§ 10. (uchylony).8)

§ 11. (uchylony).8)

§ 12. (uchylony).8)

§ 13. Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty, przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 14. 1. Kontrola jest przeprowadzana przez osobę lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jej terminie i tematyce.

3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;

5) tematykę kontroli;

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności kontroli;

7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontroli nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.

5.9) Kontrola przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, prowadzona w celu oceny:

1) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - nie powinna trwać dłużej niż 2 dni;

2) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - nie powinna trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

§ 15. 1. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, zwana dalej „kontrolującym”:

1) rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny;

2) zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli;

3) zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli;

4) dokumentuje czynności kontroli.

2. Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.

§ 16. 1. Kontrolujący sporządza protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę szkoły lub placówki, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki;

2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywały się czynności kontroli w szkole lub placówce;

4) tematykę kontroli;

5)10) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli, a także zalecenia wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;

6) pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły lub placówki zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

7) parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu;

8) podpisy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.

2.11) Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie:

1) 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 1;

2) 14 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 2.

Drugi egzemplarz kontrolujący włącza do akt kontroli.

§ 17. 1. Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.

§ 18. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.

4. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.

§ 19. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez:

1)12) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli;

2) organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;

3) przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.

§ 19a. (uchylony).13)

§ 19b. (uchylony).13)

§ 20. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) (uchylony);14)

2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;

3) (uchylony).15)

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, przez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy ten plan.

4. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w trakcie roku szkolnego zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, kurator oświaty niezwłocznie dostosowuje plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej kuratorium oświaty.

§ 21. Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

§ 22. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) (uchylony);16)



2)17) kontroluje:

a) przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4) (uchylony).18)

2. (uchylony).19)

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

§ 23. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) (uchylony);20)

2)21) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;

4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;

5) (uchylony).22)

4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

§ 24. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

§ 25. Na platformie są gromadzone:

1) dane identyfikacyjne szkół i placówek:

a) nazwa,

b) typ szkoły albo rodzaj placówki,

c) adres siedziby szkoły lub placówki oraz numer telefonu, numer faksu i adres strony internetowej,

d) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

e) status publicznoprawny: szkoła lub placówka publiczna, niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub placówka niepubliczna;

2) (uchylony);23)

3) (uchylony);23)

4) informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, zawarte w arkuszach kontroli, o których mowa w § 13;

5)24) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań planowych, zgodnie z § 3 ust. 2, w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz wnioski i zalecenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5;

6) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań doraźnych zgodnie z § 3 ust. 3;

7) (uchylony).25)

§ 26. 1. Dostęp do platformy uzyskują w zakresie:

1)26) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego do przeprowadzania kontroli oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie i opracowania wyników - pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1, 2 i 2a, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;

2)26) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie kontroli prowadzonej w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - dyrektorzy tych szkół i placówek, nauczyciele, uczniowie i rodzice;

3) (uchylony);27)

4) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach lub placówkach - przedstawiciele organów prowadzących te szkoły lub placówki;

5) wyników nadzoru pedagogicznego w poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki.

2. W kuratoriach oświaty pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskują dostęp do danych gromadzonych na platformie, dotyczących szkół i placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje dany kurator oświaty.

§ 27. 1. Użytkownikami platformy mogą być osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

2. Osobiste konto użytkownika jest tworzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, następujących informacji dotyczących osoby, która ma być użytkownikiem platformy:

1) imię i nazwisko;

2) zajmowane stanowisko;

3) zakres zadań realizowanych z wykorzystaniem platformy;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

3. Użytkownik otrzymuje identyfikator (login) i hasło dostępu do platformy. Identyfikator (login) i hasło dostępu mogą być używane wyłącznie przez użytkownika, któremu zostały nadane.

4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła dostępu.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do platformy przez zalogowanie się z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

6. Identyfikacja użytkownika jest dokonywana automatycznie przez mechanizmy platformy podczas logowania z użyciem identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępu.

7. Osobiste konto użytkownika jest likwidowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po przekazaniu przez podmioty, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wniosku o likwidację osobistego konta użytkownika zawierającego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 28. 1. Osobom, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2, umożliwia się dostęp do platformy:28)

1)29) na terenie szkoły lub placówki - przez odblokowanie dostępu do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej kontroli;

2)30) poza terenem szkoły lub placówki - przez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej kontroli; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej kontroli.

2. Odblokowania dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz udostępnienia kodu PIN, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje pracownik, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego.

§ 29. 1. Ustala się następujący wykaz stanowisk w urzędach obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych lub organach, o których mowa w art. 53 ust. 1, 2 i 2a, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriach oświaty, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:31)

1) w urzędach obsługujących ministrów: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

2) w kuratoriach oświaty:

a) kuratorzy oświaty oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b) kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

3) w specjalistycznych jednostkach nadzoru utworzonych na podstawie art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy:

a) dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

4) w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w art. 60 ust. 6 ustawy:

a) pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

5) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami przy zakładach karnych i aresztach śledczych: wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem stanowiska kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:

a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub

b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub

c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;

2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

3. (uchylony).32)

4. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określa ustawa.

§ 30. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 60 ust. 9 ustawy, osobom, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają dorobek naukowy lub znaczący dorobek zawodowy w dziedzinie związanej z przedmiotem badań lub ekspertyz.

§ 30a.33) Przepisy § 2 pkt 9 i 10, § 3 ust. 1 i 4, § 4, § 4a i § 5 oraz § 22-24 stosuje się odpowiednio do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę.

§ 31. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w art. 321 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

§ 32. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w § 29 ust. 1, z wyjątkiem kuratora oświaty, spełniające wymagania określone w § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) zachowują prawo do zajmowania tych stanowisk.

§ 33. Kuratorzy oświaty opracują i przedstawią ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października 2017 r., wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.

§ 34. Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2017/2018 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 15 września 2017 r.

§ 35. Przepisów § 22-24 i § 34 nie stosuje się do niepublicznych szkół i placówek.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.34)

1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

