§ 2.

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się następujące informacje o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1) informacje ogólne o kwalifikacji:

a) nazwę kwalifikacji,

b) przypisany do kwalifikacji poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji,

c) odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeżeli Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla danych sektorów lub branż zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

d) kod Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED);

2) podstawowe informacje o kwalifikacji obejmujące:

a) przykładowe działania i zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację,

b) przykładowe grupy osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji,

c) przykładowe możliwości wykorzystania kwalifikacji i dalszego rozwoju osobistego lub zawodowego, w tym możliwości ubiegania się o inne kwalifikacje i uprawnienia w danej dziedzinie zawodowej,

d) czas trwania studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji oraz liczbę punktów ECTS;

3) informacje o wymaganych efektach uczenia się dla kwalifikacji opisanych zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

4) informację obejmującą warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji, jeżeli zostały określone, albo informację o braku takich warunków;

5) dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji:

a) informację o włączeniu kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i dacie tego włączenia,

b) informację o dokumencie potwierdzającym nadanie kwalifikacji, o którym mowa w art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

c) nazwę, siedzibę i adres uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego nadających kwalifikację,

d) kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,

e) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

f) informacje o uchwałach odpowiednio:

- senatu uczelni podjętych w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- rady naukowej instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk podjętych w sprawach, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 7a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796),

- rady naukowej instytutu badawczego podjętych w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672).