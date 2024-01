§ 10.

1. Wojewoda, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, podejmuje decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wskazując na podstawie protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 9, szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

2. Wykaz organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym jest publikowany niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego.

3. Jeżeli po opublikowaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego w danym roku, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę, podając przyczyny rezygnacji.

4. Środki, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 3, wojewoda przyznaje jako wsparcie finansowe organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wskazując na podstawie protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 9, kolejne szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

5. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do szkół, które zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 9, uzyskały taką samą liczbę punktów i powinny zostać objęte wsparciem finansowym jako ostatnie, jest wyższa niż pozostała do rozdysponowania kwota środków budżetu państwa przypadająca na dane województwo, wojewoda kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym te szkoły w drodze losowania.

6. W przypadku gdy kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do szkoły, która zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 8 ust. 9, powinna zostać objęta wsparciem finansowym jako ostatnia, jest wyższa niż pozostała do rozdysponowania kwota środków budżetu państwa przypadająca na dane województwo, wojewoda kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym kolejną szkołę, w przypadku której wnioskowana kwota wsparcia finansowego mieści się w pozostałej do rozdysponowania kwocie środków budżetu państwa przypadającej na dane województwo.