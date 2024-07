§ 2.

1. W skład komisji wchodzą trzy osoby wykonujące zawód lekarza co najmniej przez pięć lat oraz posiadające specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na stan zdrowia diagnosty laboratoryjnego.

2. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Jeżeli orzekanie dotyczy diagnosty laboratoryjnego pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową, w skład komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej, spełniających wymagania, o których mowa w ust. 1.

4. Członkiem komisji nie może być lekarz, który:

1) został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;

2) został ukarany przez sąd lekarski karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342 oraz z 2023 r. poz. 1234);

3) został ukarany przez sąd prawomocnym orzeczeniem o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

4) jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia diagnosty laboratoryjnego, którego dotyczy orzekanie;

5) pozostaje wobec diagnosty laboratoryjnego, którego dotyczy orzekanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.