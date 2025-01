3) wzór upoważnienia dla użytkownika indywidualnego do dostępu do KSI EES oraz przetwarzania danych przez KSI EES.

1) tryb dostępu użytkowników instytucjonalnych, końcowych oraz indywidualnych do Krajowego Systemu Informatycznego do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu, zwanego dalej ,,KSI EES”;

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, COT KSI EES niezwłocznie nadaje organowi uprawnionemu do przetwarzania danych EES uprawnienie do dostępu do KSI EES.

1) występuje w formie pisemnej do Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego EES, zwanego dalej ,,COT KSI EES”, o wydanie certyfikatu uwierzytelniającego system teleinformatyczny organu uprawnionego do przetwarzania danych EES oraz o przekazanie opisu interfejsu;

1. Aby otrzymać dostęp do KSI EES, jako użytkownik instytucjonalny, organ uprawniony do przetwarzania danych EES:

§ 5.

Aby umożliwić użytkownikowi indywidualnemu korzystanie z aplikacji WWW EES, organ uprawniony do przetwarzania danych EES konfiguruje stanowisko komputerowe użytkownika indywidualnego zgodnie z planem bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, z późn. zm.3)), oraz występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 2.