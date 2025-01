§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) celach NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej - należy przez to rozumieć uzgodniony z NATO w ramach sojuszniczego planowania obronnego zestaw wymogów i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą rozwoju i pozyskiwania zdolności oraz wydzielenia sił do NATO (katalogu Sił), przewidzianych do realizacji w określonej perspektywie czasowej;

2) zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć tę część zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, które są realizowane w celu reagowania na powstałe zagrożenia lub ich symptomy w określonym stanie gotowości obronnej państwa;

3) zestawie zadań operacyjnych - należy przez to rozumieć usystematyzowaną listę zadań operacyjnych, przewidzianą do realizacji przez określonego ministra kierującego działem administracji rządowej, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, albo też określoną grupę tych podmiotów, przy pomocy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, oraz przedsiębiorców, a w przypadku wojewodów również przy pomocy marszałków województw, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

4) planowaniu obronnym - należy przez to rozumieć ustalanie sposobów wykonywania zadań w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne, w tym wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych oraz dokumentów sporządzanych w ramach przeglądów obronnych z uwzględnieniem wszystkich wykonawców zadań, którzy znajdują się we właściwości organu sporządzającego;

5) planowaniu operacyjnym - należy przez to rozumieć ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, w celu reagowania na zagrożenia lub ich symptomy w określonym stanie gotowości obronnej państwa, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;

6) cyklu planistycznym - należy przez to rozumieć okres od rozpoczęcia prac nad Planem Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej do zakończenia opracowywania planów operacyjnych funkcjonowania na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz u przedsiębiorców, w tym przygotowania załączników do tych planów;

7) programowaniu obronnym - należy przez to rozumieć ustalanie zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych w czasie pokoju na piętnastoletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w programach obronnych w formie zestawienia przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz zabezpieczenia potrzeb i przygotowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

8) karcie realizacji zadania operacyjnego - należy przez to rozumieć dokument wykonawczy będący częścią składową planu operacyjnego, określający szczegółową procedurę postępowania osoby lub komórki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie operacyjne oraz podmioty współdziałające w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty;

9) przeglądach obronnych - należy przez to rozumieć zespół czynności realizowanych przez analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane okresowo przez właściwe organy administracji rządowej, na potrzeby oceny stanu przygotowań obronnych, oraz wynikające z nich wnioski, zawierające rekomendacje doskonalenia systemu obronnego państwa i poszczególnych jego elementów, z których należy sporządzić dokument wynikowy;

10) zadaniach wynikających z obowiązków państwa-gospodarza - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 23a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1770);

11) organie nakładającym zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa - należy przez to rozumieć organ administracji rządowej, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, marszałka województwa, starostę, prezydenta miasta, wójta i burmistrza;

12) podmiocie koordynującym - należy przez to rozumieć organ odpowiedzialny, właściwy merytorycznie, za prawidłową realizację zadania operacyjnego przez pozostałe zaangażowane podmioty;

13) organie sporządzającym - należy przez to rozumieć organ administracji rządowej, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, marszałka województwa, starostę, prezydenta miasta, wójta i burmistrza wykonujących i aktualizujących plan operacyjny, program obronny lub dokument sporządzany w ramach przeglądu obronnego i wydających wytyczne do ich opracowania;

14) podmiocie realizującym - należy przez to rozumieć wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie zadania operacyjnego, zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynującego;

15) podmiocie współdziałającym - należy przez to rozumieć wykonawcę współdziałającego w realizacji zadania operacyjnego i współuczestniczącego w opracowaniu procedur wykonawczych;

16) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, na którego właściwy organ nałożył obowiązek wykonywania zadań na rzecz obronności państwa, w szczególności zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych, o których mowa w art. 648 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”, lub zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, o których mowa w art. 600 ust. 1 ustawy;

17) wykonawcy zadań operacyjnych - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w pkt 13-16.