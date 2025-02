Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 154)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”;

2) szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu;

3) wzory:

a) Karty,

b) znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,

c) logo rodziny wielodzietnej.

§ 2. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą”, informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:

1) odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub

2) zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.

2. Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:

1) imiona i nazwisko;

2) imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania lub pobytu;

5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

6) numer PESEL;

7) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;

8) informację o zawarciu związku małżeńskiego - w przypadku małżonka rodzica;

9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;

10) informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152, 858, 1572 i 1933), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza - chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

11) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;

12) informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w przypadku dziecka;

13) informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;

14) informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

15) informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;

16) informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;

17) numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:

1) dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

3) karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica.

§ 4. Wzór Karty jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór logo rodziny wielodzietnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 154)

Załącznik nr 13)

WZÓR - KARTA DUŻEJ RODZINY - karta tradycyjna





KARTA DUŻEJ RODZINY - karta elektroniczna

Objaśnienia:

1. Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz:

1) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót „KDR” pisany alfabetem Braille'a - w przypadku karty tradycyjnej;

2) zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” - w przypadku karty elektronicznej.

2. (uchylony).

3. Karta tradycyjna ma wymiary 54 × 85,6 mm.

4. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 3



WZÓR



1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rodzina kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1954), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2019), które weszło w życie z dniem 27 września 2023 r.