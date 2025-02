Art. 1.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się odnośnik nr 1 do tytułu ustawy w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1747 z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 w odniesieniu do poprawy struktury unijnego rynku energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 2024/1747 z 26.06.2024).”;

2) w art. 2 w ust. 1:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) aukcja uzupełniająca - aukcję mocy przeprowadzaną na okresy dostaw:

a) od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

b) od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.,

c) od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.,

d) od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.;”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) okres dostaw - rok kalendarzowy albo kwartał, albo okresy, o których mowa w pkt 3a;”;

3) w art. 3:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) certyfikację do aukcji uzupełniającej - w celu utworzenia jednostek rynku mocy i dopuszczenia ich do aukcji uzupełniającej.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Certyfikacja do aukcji uzupełniającej trwa nie krócej niż 4 tygodnie i rozpoczyna się nie wcześniej niż po ogłoszeniu ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, a kończy nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji uzupełniającej.”;

4) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operator przeprowadza aukcje wstępne:

1) do aukcji głównej i aukcji dodatkowych - po wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1, nie później jednak niż 2 tygodnie przed certyfikacją do aukcji głównej;

2) do aukcji uzupełniającej - po ogłoszeniu parametrów aukcji uzupełniającej, o którym mowa w art. 34b ust. 2 albo art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy (Dz. U. poz. 159), nie później jednak niż przed rozpoczęciem certyfikacji do aukcji uzupełniającej.”,

b) w ust. 3 wyrazy „oraz aukcje dodatkowe” zastępuje się wyrazami „ , aukcje dodatkowe oraz aukcję uzupełniającą”,

c) w ust. 4 wyrazy „oraz aukcji dodatkowych” zastępuje się wyrazami „ , aukcji dodatkowych oraz aukcji uzupełniającej”,

d) w ust. 5 wyrazy „oraz aukcji dodatkowych” zastępuje się wyrazami „ , aukcji dodatkowych oraz aukcji uzupełniającej”;

5) w art. 7:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje się wyboru ofert, o którym mowa w art. 9 ust. 4, na aukcji wstępnej do aukcji głównej i aukcji dodatkowych - w przypadku rozwiązania określonego w art. 6 ust. 1 pkt 2.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na podstawie parametru, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 4, dokonuje się wyboru ofert, o którym mowa w art. 9 ust. 4, na aukcji wstępnej do aukcji uzupełniającej.”;

6) w art. 9:

a) w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7, dla aukcji głównej lub aukcji dodatkowej albo wielkość parametru, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 4, dla aukcji uzupełniającej”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli ostatnia oferta, której wybranie wraz z ofertami, o których mowa w ust. 4, spowodowałoby, że łączna wielkość mocy byłaby większa niż wielkość parametru, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7, dla aukcji głównej lub aukcji dodatkowej albo wielkość parametru, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 4, dla aukcji uzupełniającej, a oferta ta jest:

1) podzielna - ofertę przyjmuje się w części odpowiadającej różnicy między wielkością parametru, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7, dla aukcji głównej lub aukcji dodatkowej albo wielkością parametru, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 4, dla aukcji uzupełniającej a sumą wielkości mocy w pozostałych wybranych ofertach;

2) niepodzielna - ofertę odrzuca się.”,

c) w ust. 7:

- w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „rynku mocy”,

- w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „rynku mocy” oraz po wyrazach „aukcjach dodatkowych” dodaje się wyrazy „ , aukcji uzupełniającej”;

7) w art. 12:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 5-7,

b) w ust. 3 wyrazy „przekazanych w poprzedniej certyfikacji ogólnej” zastępuje się wyrazami „zawartych w rejestrze”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej wniosek o rejestrację zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 8;

2) dane identyfikacyjne podmiotu, który będzie pełnił funkcję dostawcy mocy;

3) planowaną łączną moc osiągalną wszystkich jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, które wejdą w skład danej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej.

6. Wpis do rejestru jednostki fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej uprawnia tę jednostkę do udziału w najbliższej certyfikacji do aukcji głównej, najbliższej certyfikacji do aukcji dodatkowych oraz najbliższej certyfikacji do aukcji uzupełniającej.”;

8) w art. 14 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sumę mocy osiągalnej netto wszystkich jednostek fizycznych zgłoszonych do certyfikacji ogólnej w podziale na: jednostki fizyczne wytwórcze planowane i istniejące, jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania, jednostki redukcji zapotrzebowania planowane oraz jednostki fizyczne wytwórcze będące magazynem energii elektrycznej;”,

b) uchyla się pkt 2 i 3;

9) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Certyfikacja do aukcji głównej, aukcji dodatkowych i aukcji uzupełniającej”;

10) w art. 15:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „do aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”,

- w pkt 1 po wyrazach „do aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”,

- w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dopuszczenie do aukcji uzupełniającej jednostki rynku mocy utworzonej w certyfikacji do aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych na ten sam rok dostaw”,

b) w ust. 2 po wyrazach „do aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw lub jednostka fizyczna, wchodząca w skład takiej jednostki rynku mocy, nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej dotyczących tego samego okresu dostaw.

5. Jednostka rynku mocy, składająca się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30 % energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, może wziąć udział zarówno w aukcji głównej, aukcji dodatkowej, jak i aukcji uzupełniającej na ten sam rok dostaw, z zastrzeżeniem że suma obowiązków mocowych oferowanych przez tę jednostkę nie może być wyższa niż iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla tej jednostki.”,

e) w ust. 6 wyrazy „ust. 7” zastępuje się wyrazami „ust. 7 i 7a”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku jednostki rynku mocy, o której mowa w ust. 6, w skład której wchodzą wyłącznie jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 4 lipca 2019 r., dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację do aukcji głównej lub o certyfikację do aukcji dodatkowych wyłącznie w zakresie utworzenia jednostki rynku mocy i dopuszczenia jej do udziału w rynku wtórnym.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku jednostki rynku mocy, o której mowa w ust. 7, dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację do aukcji uzupełniającej.”,

h) w ust. 8 po wyrazach „aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”;

11) w art. 16 w ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) w skład której wchodzi jednostka wytwórcza, która w roku dostaw nie będzie spełniała limitu emisji i rozpoczęła produkcję komercyjną nie wcześniej niż w dniu 4 lipca 2019 r. - w przypadku certyfikacji do aukcji głównej oraz do aukcji dodatkowych;”;

12) w art. 19 w ust. 1:

a) w pkt 6:

- uchyla się lit. a-c,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) jednostkowe wskaźniki emisji dwutlenku węgla;”,

- uchyla się lit. e,

b) w pkt 9 wyrazy „art. 15 ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 7 lub 7a”;

13) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Przedkładając w certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej wniosek o utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej, dostawca mocy może złożyć wniosek o certyfikację zawierający tylko uzupełnienie lub zmianę informacji przekazanych w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej, do aukcji dodatkowych lub do aukcji uzupełniającej.”;

14) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aukcji głównej lub aukcji uzupełniającej, lub jednej lub większej liczbie aukcji dodatkowych następujących bezpośrednio po tej certyfikacji;”;

15) w art. 25:

a) w ust. 2 po wyrazach „aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”,

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”,

c) w ust. 4 w pkt 4 po wyrazach „aukcji dodatkowej” dodaje się wyrazy „lub aukcji uzupełniającej”,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jednostka rynku mocy w aukcji uzupełniającej posiada status:

1) cenotwórcy - w przypadku:

a) jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

b) jednostki rynku mocy składającej się z jednostki fizycznej zagranicznej,

c) jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego;

2) cenobiorcy - w przypadku istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej.”;

16) w art. 26 w ust. 3 po wyrazach „aukcji dodatkowych” dodaje się wyrazy „lub do aukcji uzupełniającej”;

17) w art. 27 uchyla się pkt 2, 4 i 5;

18) w art. 28 uchyla się pkt 3;

19) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Operator, w terminie 10 dni od zakończenia certyfikacji do aukcji uzupełniającej, przedkłada Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu do spraw energii informację o przebiegu tej certyfikacji zawierającą w szczególności:

1) liczbę utworzonych i dopuszczonych do udziału w aukcji uzupełniającej jednostek rynku mocy oraz sumę iloczynów ich mocy osiągalnej netto i korekcyjnych współczynników dyspozycyjności;

2) sumaryczną wielkość obowiązków mocowych, które będą oferowali dostawcy mocy w aukcji uzupełniającej w podziale na cenotwórców i cenobiorców;

3) wykaz podmiotów, którym odmówiono wydania certyfikatu, zgodnie z art. 22 ust. 2.”;

20) w art. 29:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Operator do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego okres dostaw, na który jest przeprowadzana aukcja uzupełniająca, ogłasza:

1) datę aukcji uzupełniającej albo

2) informację o nieprzeprowadzaniu aukcji uzupełniającej na dany okres dostaw w przypadku braku potwierdzenia wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Aukcję uzupełniającą przeprowadza się na dany okres dostaw:

1) po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany rok dostaw oraz

2) w przypadku gdy ilość zdolności wytwórczych oferowanych w aukcji głównej oraz aukcjach dodatkowych na dany rok dostaw nie jest wystarczająca, aby rozwiązać problem związany z wystarczalnością, stwierdzony na podstawie art. 20 ust. 1 rozporządzenia 2019/943, w danym okresie dostaw.

6. W celu potwierdzenia wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2, operator opracowuje ocenę wystarczalności zasobów na poziomie krajowym, o której mowa w art. 24 rozporządzenia 2019/943, albo jej aktualizację.”;

21) w art. 32:

a) w ust. 3 po wyrazach „dla tego samego roku dostaw” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem że na potrzeby aukcji wstępnych do tych aukcji dodatkowych parametry, o których mowa w ust. 1 pkt 7, pomniejsza się o sumę obowiązków mocowych zakontraktowanych w toku aukcji głównej na dany rok dostaw”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Parametrami aukcji uzupełniającej są parametry, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 7, wyznaczane dla okresu dostaw oraz parametry, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 dla aukcji dodatkowych dla tego samego okresu dostaw.”;

22) po art. 34 dodaje się art. 34a i art. 34b w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Parametrami aukcji uzupełniającej są:

1) zapotrzebowanie na moc wyznaczone zgodnie z wzorem:



gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PZM AU - zapotrzebowanie na moc w danej aukcji uzupełniającej,

P OM - wymaganą wielkość obowiązków mocowych dla zapewnienia spełnienia standardu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68, określoną w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie krajowym, o której mowa w art. 24 rozporządzenia 2019/943,

s - strefy, o których mowa w art. 6 ust. 6,

q - poszczególne kwartały pokrywające się z okresem dostaw, którego dotyczy dana aukcja uzupełniająca,

WZ ADqs - maksymalny wolumen obowiązków mocowych dla kwartału q i strefy s określony na potrzeby aukcji dodatkowych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1,

∑ OM qs - sumę aktywnych obowiązków mocowych, zakontraktowanych w toku aukcji głównej i aukcji dodatkowej, obejmujących kwartał q i strefę s,

∑ OM AG - sumę aktywnych obowiązków mocowych dotyczących danego roku dostaw, które zostały zakontraktowane w toku aukcji głównej na ten rok dostaw oraz w aukcjach głównych na wcześniejsze okresy dostaw,

∑ OM ADq - sumę aktywnych obowiązków mocowych zakontraktowanych w toku aukcji dodatkowej, obejmujących kwartał q;

2) parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji uzupełniającej, dla której cena osiąga wartość maksymalną, wynoszący 0 %;

3) parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji uzupełniającej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, wynoszący 30 %;

4) maksymalne wolumeny obowiązków mocowych w aukcjach wstępnych do aukcji uzupełniającej dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6, wyznaczone zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WZ AUs - maksymalny wolumen obowiązków mocowych w aukcji wstępnej do aukcji uzupełniającej dla danej strefy s,

s - strefy, o których mowa w art. 6 ust. 6,

q - poszczególne kwartały pokrywające się z okresem dostaw, którego dotyczy dana aukcja uzupełniająca,

WZ ADqs - maksymalny wolumen obowiązków mocowych dla kwartału q i strefy s określony na potrzeby aukcji dodatkowej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1,

∑ OM qs - sumę aktywnych obowiązków mocowych, zakontraktowanych w toku aukcji głównej i aukcji dodatkowej, obejmujących kwartał q i strefę s;

5) cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, z wyłączeniem jednostek objętych obowiązkiem mocowym w okresie dostaw pokrywającym się z okresem dostaw, na który jest przeprowadzana aukcja uzupełniająca, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 72 euro/kW;

6) pozostałe parametry aukcji, o których mowa w art. 31 pkt 2 i 3 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 i 6, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 dla aukcji dodatkowych obejmujących okresy dostaw pokrywające się z okresem dostaw, na który jest przeprowadzana aukcja uzupełniająca.

2. Przez aktywne obowiązki mocowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, rozumie się obowiązki mocowe ujęte w umowach mocowych, które nie zostały rozwiązane.

3. Na potrzeby wyznaczenia parametru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany okres dostaw i nie później niż 30 dni przed terminem, o którym mowa w art. 34b ust. 2, operator opracowuje ocenę wystarczalności zasobów na poziomie krajowym, o której mowa w art. 24 rozporządzenia 2019/943, albo jej aktualizację, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych aukcji dodatkowych na dany rok dostaw.

4. Operator publikuje na swojej stronie internetowej ocenę wystarczalności zasobów na poziomie krajowym, o której mowa w ust. 3, albo jej aktualizację, niezwłocznie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa URE. Minister właściwy do spraw energii oraz Prezes URE przedstawiają opinie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez operatora oceny wystarczalności zasobów na poziomie krajowym albo jej aktualizacji.

5. Równowartość wyrażonej w euro ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 5, oblicza się w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów w dniu przedłożenia przez operatora proponowanych parametrów aukcji uzupełniającej na dany okres dostaw.

Art. 34b. 1. Operator, w terminie 7 dni od dnia publikacji oceny wystarczalności zasobów na poziomie krajowym, o której mowa w art. 34a ust. 4, albo jej aktualizacji, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii proponowane parametry aukcji uzupełniającej na dany okres dostaw, o których mowa w art. 34a ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw energii na podstawie proponowanych parametrów aukcji uzupełniającej na dany okres dostaw, o których mowa w ust. 1, ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, parametry aukcji uzupełniającej w terminie do dnia:

1) 30 maja 2025 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2026,

2) 30 maja 2026 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2027,

3) 30 maja 2027 r. - na okres dostaw przypadający na rok 2028

- biorąc pod uwagę wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie krajowym albo jej aktualizacji, opublikowanej przez operatora zgodnie z art. 34a ust. 4.”;

23) w art. 49a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) obowiązku mocowego, który powstał w wyniku zawarcia umowy mocowej w ramach aukcji uzupełniającej, również w przypadku, gdy ten obowiązek mocowy został przeniesiony, w całości lub w części, na inną jednostkę rynku mocy w wyniku transakcji na rynku wtórnym, niezależnie od liczby transakcji, którym podlegał.”;

24) w art. 53a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodząca w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania może zostać zastąpiona jedną lub większą liczbą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, jeżeli spowoduje to, że jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania, w skład której wchodzą te jednostki, w okresie dostaw, nie będzie spełniała limitu emisji, jedynie w odniesieniu do jednostki rynku mocy objętej certyfikatem wydanym w toku certyfikacji do aukcji uzupełniającej.”;

25) w art. 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wpis do rejestru zachowuje ważność do rozpoczęcia certyfikacji ogólnej w kolejnym roku.”;

26) w art. 60 w ust. 3 po wyrazach „aukcji dodatkowej” dodaje się wyrazy „ , albo aukcji uzupełniającej”;

27) w art. 64 w pkt 1 po wyrazach „dokonania rozliczeń” dodaje się wyrazy „w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 7 pkt 1”;

28) w art. 67 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynosi równowartość wynagrodzenia dostawcy mocy należnego w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy za dzień, w którym odbył się testowy okres przywołania, albo, w przypadku wykazania poniesienia uzasadnionych kosztów w wyższej wysokości, nie może być wyższa niż równowartość tygodniowego wynagrodzenia dostawcy mocy w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy - w przypadku jednostki rynku mocy wytwórczej albo”;

29) w art. 67a ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisów ust. 8 pkt 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za wykonywanie obowiązku mocowego, który powstał nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r. w wyniku aukcji mocy lub który powstał w wyniku aukcji uzupełniającej, również w przypadku, gdy ten obowiązek mocowy, w całości lub w części, został przeniesiony na inną jednostkę rynku mocy w wyniku transakcji na rynku wtórnym, niezależnie od liczby transakcji, którym podlegał.”;

30) w art. 74:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Całkowity koszt rynku mocy w danym roku, na potrzeby kalkulacji stawek opłaty mocowej, oblicza się zgodnie ze wzorem:

K C = K AG + K AD + K R - B



gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K C - całkowity koszt rynku mocy w danym roku,

K AG - sumę iloczynów obowiązków mocowych wynikających z umów mocowych zawartych w toku aukcji głównych obejmujących dany rok i ich cen, uwzględniających coroczne waloryzacje tych cen obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych, o których mowa w art. 60 ust. 4, oraz pomniejszenia wynagrodzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1,

K AD - sumę iloczynów obowiązków mocowych i odpowiednich cen zamknięcia aukcji dodatkowych na dany rok,

K R - koszty, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4,

B - prognozowany stan środków pieniężnych na rachunku opłaty mocowej na dzień 31 grudnia roku ustalania stawek opłaty mocowej, bez uwzględniania wpływów z kar za niewykonanie obowiązku mocowego w danym roku.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. W kalkulacji całkowitego kosztu rynku mocy w danym roku, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się dotychczas dokonane waloryzacje cen obowiązków mocowych oraz waloryzację cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych, która zostanie dokonana w odniesieniu do obowiązków mocowych obejmujących rok, na który są wyznaczane stawki opłaty mocowej, z wykorzystaniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dla roku poprzedzającego rok ustalania stawek opłaty mocowej.

1b. Prezes URE kalkuluje stawki opłaty mocowej na lata przypadające po zakończeniu ostatniego okresu dostaw wynikającego z umów mocowych, nie dłużej niż przez okres trzech lat, w celu pełnego pokrycia całkowitego kosztu rynku mocy.

1c. Nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku opłaty mocowej ponad całkowity koszt rynku mocy po zakończeniu okresu pobierania tej opłaty, po pokryciu wszystkich zobowiązań wynikających z umów mocowych oraz kosztów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4, stanowi przychód operatora.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Operator przekazuje Prezesowi URE, do dnia 31 sierpnia każdego roku, informacje o sumie iloczynów obowiązków mocowych wynikających z umów mocowych, zawartych w toku aukcji głównych, obejmujących kolejny rok, i ich cen, uwzględniających coroczne waloryzacje tych cen obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych, o których mowa w art. 60 ust. 4, oraz pomniejszenia wynagrodzeń, o których mowa w art. 62 ust. 1.”;

31) w art. 85 w ust. 2:

a) w pkt 1 wyrazy „art. 3 ust. 2-4” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 2-4a”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nieprzedłożenia w terminie informacji, o których mowa w art. 10, art. 14, art. 27, art. 28 lub art. 28a;”,

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) nieogłoszenia daty aukcji uzupełniającej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 2a lub art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy;”,

d) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) niezorganizowania aukcji uzupełniającej w terminie określonym zgodnie z art. 29 ust. 2a pkt 1 lub art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy, z przyczyn leżących po stronie operatora;”.