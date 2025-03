Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 12 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 364)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 79a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, 1222 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) okres, w którym cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych;

2) państwa, których obywatele przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych;

3) dodatkowe warunki dotyczące celów wydawania wiz krajowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, po których spełnieniu cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych;

4) zakres czynności, jakich przedsiębiorca, o którym mowa w art. 79a ust. 2 ustawy, może dokonywać w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej.

§ 2.2) W okresie do dnia 31 marca 2023 r. cudzoziemcy będący obywatelami państw wymienionych w § 3 i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w § 4.

§ 3. Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej może złożyć przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel:

1) Republiki Białorusi;

2) Ukrainy.

§ 4. 1.3) Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może złożyć obywatel Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, który:

1) w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie na podstawie ważnej wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, albo

2) oświadczy, że:

a) przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium oraz

b) bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy, albo

3) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej z adnotacją „Poland Business Harbour”.

1a.4) Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może także złożyć obywatel Ukrainy ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, który spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 3.

2. Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może złożyć także cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, który w dniu złożenia tego wniosku przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz który posiada obywatelstwo:

1) Republiki Białorusi lub Ukrainy i będzie wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539, 1544 i 1855) lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy albo

2) Ukrainy i będzie wykonywać pracę w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi, nieposiadającego certyfikatu członka załogi (CMC) określonego w załączniku nr 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.5)).

§ 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 79a ust. 2 ustawy:

1) udziela ogólnych informacji na temat wymogów wydania wizy krajowej i formularza wniosku;

2) informuje osoby ubiegające się o wizę krajową o wymaganych dokumentach;

3) przyjmuje wnioski o wydanie wizy krajowej wraz z dokumentami podróży i wymaganymi dokumentami oraz inne dokumenty przedłożone przez cudzoziemca w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w sposób i na zasadach określonych w umowie zawartej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) pobiera opłatę, o której mowa w art. 77b ust. 1 ustawy, i przekazuje ją na rachunek bankowy wskazany w umowie, o której mowa w pkt 3;

5) planuje terminy wizyt osób ubiegających się o wizę krajową;

6) zwraca osobie ubiegającej się o wizę krajową dokumenty podróży oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2760), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiany tekstu wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 sierpnia 2022 r.