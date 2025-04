Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 24 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 447)

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady działania Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Instytutem”.

Art. 2. 1. Instytut jest państwowym instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534).

2. Instytut posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Instytut ma prawo używania pieczęci urzędowej, o której mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 299).

5. W stosunkach z zagranicą Instytut może posługiwać się swoją nazwą w tłumaczeniu na języki obce.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

7. Połączenie, podział, reorganizacja, przekształcenie i likwidacja Instytutu następuje w drodze ustawy.

Art. 3. Działalność Instytutu obejmuje:

1) wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 129);

2) określanie i opracowywanie standardów opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;

3) określanie i opracowywanie standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w szczególności zdarzeń o charakterze terrorystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194), zdarzeń, w których występuje więcej niż jedna osoba poszkodowana potrzebująca natychmiastowej pomocy medycznej lub w wyniku których duża liczba osób doznaje poważnych obrażeń, a także związanych ze stanami nadzwyczajnymi;

4) prowadzenie działalności konsultacyjnej na rzecz podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;

6) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych określonych w pkt 5;

7) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych, mających zastosowanie w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa;

8) rozwój naukowy i kształcenie specjalistyczne kadr medycznych, w tym na potrzeby Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, w szczególności kształcenie podyplomowe, w tym specjalizacyjne oraz ustawiczne, prowadzenie studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej, a także inne formy kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, 1871 i 1897);

9) prowadzenie badań naukowych oraz prac wdrożeniowych w zakresie informatyzacji, innowacji cyfrowych, nowych technologii medycznych oraz modeli usług medycznych, przewidzianych do wykorzystania w obszarze cywilnym oraz na potrzeby Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa;

10) prowadzenie badań klinicznych;

11) inicjowanie i rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

12) prowadzenie działalności w zakresie medycyny pracy, w tym w szczególności wykonywanie zadań z zakresu służby medycyny pracy w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa lub innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez nich nadzorowanych;

13) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

14) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;

15) realizację innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, który jest ministrem nadzorującym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewoda właściwy ze względu na siedzibę Instytutu może nałożyć na Instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu działalności zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania Instytutu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego lub ministrowi nadzorującemu została powierzona realizacja zadania na podstawie art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050 i 1473).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący, właściwy minister kierujący działem administracji rządowej lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniają Instytutowi środki do wykonania zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy ze stroną finansującą wykonanie zadania.

Art. 6. 1. Statut Instytutu określa:

1) szczegółowy zakres zadań Instytutu;

2) liczbę zastępców dyrektora oraz zakres ich zadań;

3) liczbę członków Rady Naukowej oraz zasady ich wyboru lub powoływania i odwoływania.

2. Statut może przewidywać powołanie Kolegium Instytutu lub innych organów opiniodawczo-doradczych Dyrektora, określając ich nazwę, skład, liczbę członków oraz zadania.

3. Członków organów, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Dyrektor.

4. Statut nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, Rady Pracowników, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz z 2009 r. poz. 805), oraz zakładowych organizacji związkowych.

5. W razie niewyrażenia przez Radę Naukową, Radę Pracowników lub zakładowe organizacje związkowe opinii, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o opinię, uznaje się, że opinia jest pozytywna.

Art. 7. W skład Instytutu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe wskazane w statucie, jako wyodrębnione jednostki organizacyjne.

Art. 8. 1. Strukturę organizacyjną Instytutu oraz szczegółowe zasady jego działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, Rady Pracowników oraz zakładowych organizacji związkowych.

2. W razie niewyrażenia przez Radę Naukową, Radę Pracowników lub zakładową organizację związkową opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia Dyrektora o opinię, uznaje się, że opinia jest pozytywna.

Art. 9. Do pracowników Instytutu stosuje się przepisy art. 62-65 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Rozdział 2

Organy Instytutu

Art. 10. 1. Organami Instytutu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Naukowa.

2. Dyrektor działa przy pomocy zastępców.

Art. 11. Dyrektor:

1) kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz;

2) ustala plany działalności Instytutu;

3) podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu;

5) powołuje komisję bioetyczną, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 i 1897), i jej członków;

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości innych organów.

Art. 12. 1. Dyrektorem może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, 1897 i 1940), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-6, stosuje się do zastępców dyrektora.

Art. 13. 1. Dyrektora i zastępców dyrektora powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Dyrektor jest powoływany na 6-letnią kadencję.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

4. Wynagrodzenie Dyrektora i zastępców dyrektora ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych.

5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora i zastępców dyrektora nie może przekroczyć 150 % kwoty ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje Dyrektora w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6;

3) działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności lub celowości;

4) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

7. W przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci przed upływem kadencji minister właściwy do spraw wewnętrznych wyznacza do pełnienia obowiązków Dyrektora, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 12 ust. 1.

Art. 14. 1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

2. Rada Naukowa liczy nie więcej niż 37 członków.

3. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu, w liczbie określonej w statucie;

4) osoby niezatrudnione w Instytucie, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia, w liczbie określonej w statucie;

5) po jednym przedstawicielu Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wskazanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W skład Rady Naukowej wchodzą również Dyrektor oraz zastępcy dyrektora z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8-10, którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 2. Przepisy art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się.

5. Z tytułu działalności w Radzie Naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

6. Członkom Rady Naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady Naukowej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

7. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 15. 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Art. 16. 1. Do zadań Rady Naukowej należy:

1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy z innymi osobami prawnymi;

2) zatwierdzanie kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;

3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;

4) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

5) opiniowanie rocznego planu finansowego Instytutu;

6) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Instytutu;

7) opiniowanie sposobu podziału zysku Instytutu;

8) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego tych pracowników;

9) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

10) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;

11) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora Instytutu;

12) ustalanie programu kształcenia prowadzonej przez Instytut szkoły doktorskiej.

2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 8, 9 i 12, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł profesora.

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

4. W posiedzeniu Rady Naukowej bierze udział przedstawiciel Rady Pracowników, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa Instytutu

Art. 17. 1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Art. 18. 1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

3. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

4. Sprawozdanie finansowe, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 19. Źródłami finansowania działalności Instytutu są:

1) środki finansowe z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

2) przychody z tytułu wdrażania i upowszechniania wyników swojej działalności naukowej oraz efektów ekonomicznych powstałych z tego tytułu;

3) dotacje uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) subwencje i dotacje uzyskiwane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) dotacja podmiotowa przekazywana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowych Instytutu wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz wydatków pozawynagrodzeniowych;

6) dotacje celowe na zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie działu administracji rządowej - sprawy wewnętrzne;

7) dotacje celowe na inwestycje;

8) środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej;

9) granty lub zlecenia;

10) spadki, zapisy i darowizny;

11) przychody z innych źródeł.

Art. 20. 1. W zakresie niezbędnym do należytego wykonywania zadań określonych w art. 3 Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji tych zadań, w szczególności przez komercjalizację wyników prowadzonych badań, działalność wydawniczą i szkoleniową oraz wynajem pomieszczeń i biur.

2. Działalność gospodarcza Instytutu podlega wyodrębnieniu pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3.

3. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji zadań Instytutu określonych w art. 3.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach



Art. 21-22. (pominięte)1)

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art. 23. Tworzy się Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Art. 24. 1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe, Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie staje się mieniem Instytutu.

2. Instytut przejmuje prawa inne niż określone w ust. 1 i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

3. Instytut staje się następcą prawnym umów zawartych przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w szczególności umów na dofinansowanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł.

4. Instytut wstępuje w miejsce Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie do toczących się w chwili wejścia w życie ustawy postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i postępowań administracyjnych.

5. Instytut wstępuje w prawa i obowiązki, których podmiotem był Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z przyznanych certyfikatów, akredytacji, pozwoleń i koncesji.

6. Instytut wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Instytut wstępuje w miejsce Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie do toczących się w chwili wejścia w życie ustawy postępowań konkursowych.

8. Instytut przejmuje ewidencje, spisy i inne bazy danych prowadzone przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz staje się administratorem tych danych.

9. Uprawnienia i obowiązki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą na Instytut.

Art. 25. Fundusz założycielski i fundusz zakładowy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie stają się funduszem statutowym Instytutu.

Art. 26. Bilans zamknięcia Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie staje się bilansem otwarcia Instytutu.

Art. 27. Dyrektor składa wniosek:

1) o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy;

2) o założenie konta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 28. Dyrektor sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do wiadomości:

1) roczny plan finansowy Instytutu na 2023 rok w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy;

2) pierwszy roczny plan działalności Instytutu w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 29. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) pracownicy zatrudnieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie stają się pracownikami Instytutu;

2) funkcjonariusze oddelegowani do wykonywania zadań w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zostają oddelegowani do wykonywania zadań w Instytucie;

3) regulaminy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obowiązujące w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie stają się regulaminami obowiązującymi w Instytucie;

4) osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, kontynuują wszczęte szkolenie specjalizacyjne w Instytucie;

5) Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie staje się Dyrektorem Instytutu - na pierwszą kadencję, określoną zgodnie z art. 13 ust. 2, liczoną od dnia wejścia w życie ustawy;

6) zastępcy dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie stają się zastępcami dyrektora Instytutu.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy komórki organizacyjne Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie stają się komórkami organizacyjnymi Instytutu.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy Komisja Bioetyczna działająca przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie staje się Komisją Bioetyczną Instytutu i działa w dotychczasowym składzie przez okres, na jaki została powołana.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz ich zastępcy stają się z dniem wejścia w życie ustawy kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu oraz ich zastępcami.

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Instytut stosuje się odpowiednio przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Art. 30. 1. Liczbę członków Rady Naukowej oraz jej skład na pierwszą kadencję wraz z przypisaniem funkcji w Radzie Naukowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych ustali, w drodze zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do czasu wykonania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązku określonego w ust. 1, zadania Rady Naukowej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-7 i 9, wykonuje rada społeczna przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Z dniem powołania Rady Naukowej wygasa kadencja rady społecznej przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Art. 31. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) Dyrektor złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;

2) zastępcy dyrektora złożą:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,

b) oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych zawrze z Dyrektorem i zastępcami dyrektora odrębną umowę o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nada Instytutowi pierwszy statut, w drodze zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do czasu nadania Instytutowi statutu Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach zastrzeżonych w ustawie do regulacji w statucie, o czym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, powiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od przedłożenia uchyla zarządzenie Dyrektora, jeżeli jest ono niezgodne z prawem lub narusza ważny interes publiczny.

Art. 32a.2) Instytutowi przysługują uprawnienia podmiotu posiadającego kategorię naukową B+, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w dyscyplinach naukowych nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nie dłużej jednak niż do zakończenia pierwszej po utworzeniu Instytutu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

1) Zamieszczone w obwieszczeniu.

2) Dodany przez art. 20 ustawy z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.