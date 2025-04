Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 9 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 533)

Załącznik nr 1

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

§ 1. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej albo w komórce lub jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302), zwanego dalej „SMK”, do Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z art. 16c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:

1) za wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego, albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwanych dalej odpowiednio „LEP” albo „LDEP”, albo „LEK”, albo „LDEK”, wynosi 200 punktów;

2) za wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo za wynik Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”, w odpowiedniej dziedzinie medycyny wykazanej w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 975) wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 5 regulaminu.

2. Punkty dodatkowe przyznaje się za:

1) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych - 5 punktów;

2) co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego w ciągu ostatnich pięciu lat, do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku gdy dana osoba jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne - dodatkowe 5 punktów;

3) co najmniej 3-letni okres pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego - 5 punktów (po 1 punkcie za każde 3 lata służby);

4) co najmniej trzymiesięczny okres pełnienia służby w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych - maksymalnie 5 punktów (po 1 punkcie za każdy 1 miesiąc służby);

5) publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).

3. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia liczba punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu wynosi 140.

4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia liczba punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji wynosi 140.

5. Przez brak dokumentu, o którym mowa w ust. 3 i 4, rozumie się brak możliwości wydania takiego dokumentu przez podmiot właściwy do jego wydania. W takim wypadku należy przedstawić zaświadczenie o braku możliwości wydania odpowiedniego dokumentu, wydane przez podmiot właściwy do jego wydania.

§ 3. 1. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne dokonuje oceny formalnej wniosku wraz z przyporządkowaniem mu uzyskanej procentowej liczby punktów w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku i potwierdza poprawność zgłoszonych we wniosku danych.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku zwraca się go lekarzowi, za pomocą SMK, i wzywa się lekarza do usunięcia tych braków w terminie 5 dni od dnia zwrócenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

3. Lekarz, który złożył wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w terminie, może poinformować Ministra Obrony Narodowej o wyższym wyniku LEK/LDEK, o którym dowiedział się po upływie terminu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Minister Obrony Narodowej zwraca lekarzowi wniosek w celu umożliwienia mu aktualizacji informacji o wyniku LEK/LDEK, jeżeli lekarz poinformował o wyższym wyniku LEK/LDEK w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia postępowania - decydująca jest data wpływu informacji do Ministra Obrony Narodowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku oraz do punktacji, o których mowa w art. 16c ust. 5b ustawy, składa się do Ministra Obrony Narodowej wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Zastrzeżenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Wniosek o weryfikację postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 16c ust. 14 ustawy, składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski o weryfikację postępowania konkursowego złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Wariant wyboru szkolenia specjalizacyjnego wskazany we wniosku przez lekarza odrzuca się, jeżeli:

1) w określonej dziedzinie medycyny nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe lub

2) lekarz nie spełnia wymogów do ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz może zostać zakwalifikowany w ramach drugiego wariantu wyboru szkolenia specjalizacyjnego, który nie został odrzucony.

3. Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego zostaje odrzucony w całości, jeżeli:

1) odrzucono wszystkie warianty wyboru szkolenia specjalizacyjnego wskazane we wniosku;

2) lekarz nie spełnia wymogów niezbędnych do ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 5. Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się następująco:

za średnią ocen 3,00 - 116,0 pkt za średnią ocen 4,00 - 156,0 pkt za średnią ocen 3,01 - 116,4 pkt za średnią ocen 4,01 - 156,4 pkt za średnią ocen 3,02 - 116,8 pkt za średnią ocen 4,02 - 156,8 pkt za średnią ocen 3,03 - 117,2 pkt za średnią ocen 4,03 - 157,2 pkt za średnią ocen 3,04 - 117,6 pkt za średnią ocen 4,04 - 157,6 pkt za średnią ocen 3,05 - 118,0 pkt za średnią ocen 4,05 - 158,0 pkt za średnią ocen 3,06 - 118,4 pkt za średnią ocen 4,06 - 158,4 pkt za średnią ocen 3,07 - 118,8 pkt za średnią ocen 4,07 - 158,8 pkt za średnią ocen 3,08 - 119,2 pkt za średnią ocen 4,08 - 159,2 pkt za średnią ocen 3,09 - 119,6 pkt za średnią ocen 4,09 - 159,6 pkt za średnią ocen 3,10 - 120,0 pkt za średnią ocen 4,10 - 160,0 pkt za średnią ocen 3,11 - 120,4 pkt za średnią ocen 4,11 - 160,4 pkt za średnią ocen 3,12 - 120,8 pkt za średnią ocen 4,12 - 160,8 pkt za średnią ocen 3,13 - 121,2 pkt za średnią ocen 4,13 - 161,2 pkt za średnią ocen 3,14 - 121,6 pkt za średnią ocen 4,14 - 161,6 pkt za średnią ocen 3,15 - 122,0 pkt za średnią ocen 4,15 - 162,0 pkt za średnią ocen 3,16 - 122,4 pkt za średnią ocen 4,16 - 162,4 pkt

za średnią ocen 3,17 - 122,8 pkt za średnią ocen 4,17 - 162,8 pkt za średnią ocen 3,18 - 123,2 pkt za średnią ocen 4,18 - 163,2 pkt za średnią ocen 3,19 - 123,6 pkt za średnią ocen 4,19 - 163,6 pkt za średnią ocen 3,20 - 124,0 pkt za średnią ocen 4,20 - 164,0 pkt za średnią ocen 3,21 - 124,4 pkt za średnią ocen 4,21 - 164,4 pkt za średnią ocen 3,22 - 124,8 pkt za średnią ocen 4,22 - 164,8 pkt za średnią ocen 3,23 - 125,2 pkt za średnią ocen 4,23 - 165,2 pkt za średnią ocen 3,24 - 125,6 pkt za średnią ocen 4,24 - 165,6 pkt za średnią ocen 3,25 - 126,0 pkt za średnią ocen 4,25 - 166,0 pkt za średnią ocen 3,26 - 126,4 pkt za średnią ocen 4,26 - 166,4 pkt za średnią ocen 3,27 - 126,8 pkt za średnią ocen 4,27 - 166,8 pkt za średnią ocen 3,28 - 127,2 pkt za średnią ocen 4,28 - 167,2 pkt za średnią ocen 3,29 - 127,6 pkt za średnią ocen 4,29 - 167,6 pkt za średnią ocen 3,30 - 128,0 pkt za średnią ocen 4,30 - 168,0 pkt za średnią ocen 3,31 - 128,4 pkt za średnią ocen 4,31 - 168,4 pkt za średnią ocen 3,32 - 128,8 pkt za średnią ocen 4,32 - 168,8 pkt za średnią ocen 3,33 - 129,2 pkt za średnią ocen 4,33 - 169,2 pkt za średnią ocen 3,34 - 129,6 pkt za średnią ocen 4,34 - 169,6 pkt za średnią ocen 3,35 - 130,0 pkt za średnią ocen 4,35 - 170,0 pkt za średnią ocen 3,36 - 130,4 pkt za średnią ocen 4,36 - 170,4 pkt za średnią ocen 3,37 - 130,8 pkt za średnią ocen 4,37 - 170,8 pkt za średnią ocen 3,38 - 131,2 pkt za średnią ocen 4,38 - 171,2 pkt za średnią ocen 3,39 - 131,6 pkt za średnią ocen 4,39 - 171,6 pkt za średnią ocen 3,40 - 132,0 pkt za średnią ocen 4,40 - 172,0 pkt za średnią ocen 3,41 - 132,4 pkt za średnią ocen 4,41 - 172,4 pkt za średnią ocen 3,42 - 132,8 pkt za średnią ocen 4,42 - 172,8 pkt za średnią ocen 3,43 - 133,2 pkt za średnią ocen 4,43 - 173,2 pkt za średnią ocen 3,44 - 133,6 pkt za średnią ocen 4,44 - 173,6 pkt za średnią ocen 3,45 - 134,0 pkt za średnią ocen 4,45 - 174,0 pkt za średnią ocen 3,46 - 134,4 pkt za średnią ocen 4,46 - 174,4 pkt za średnią ocen 3,47 - 134,8 pkt za średnią ocen 4,47 - 174,8 pkt za średnią ocen 3,48 - 135,2 pkt za średnią ocen 4,48 - 175,2 pkt za średnią ocen 3,49 - 135,6 pkt za średnią ocen 4,49 - 175,6 pkt za średnią ocen 3,50 - 136,0 pkt za średnią ocen 4,50 - 176,0 pkt za średnią ocen 3,51 - 136,4 pkt za średnią ocen 4,51 - 176,4 pkt za średnią ocen 3,52 - 136,8 pkt za średnią ocen 4,52 - 176,8 pkt za średnią ocen 3,53 - 137,2 pkt za średnią ocen 4,53 - 177,2 pkt za średnią ocen 3,54 - 137,6 pkt za średnią ocen 4,54 - 177,6 pkt za średnią ocen 3,55 - 138,0 pkt za średnią ocen 4,55 - 178,0 pkt

za średnią ocen 3,56 - 138,4 pkt za średnią ocen 4,56 - 178,4 pkt za średnią ocen 3,57 - 138,8 pkt za średnią ocen 4,57 - 178,8 pkt za średnią ocen 3,58 - 139,2 pkt za średnią ocen 4,58 - 179,2 pkt za średnią ocen 3,59 - 139,6 pkt za średnią ocen 4,59 - 179,6 pkt za średnią ocen 3,60 - 140,0 pkt za średnią ocen 4,60 - 180,0 pkt za średnią ocen 3,61 - 140,4 pkt za średnią ocen 4,61 - 180,4 pkt za średnią ocen 3,62 - 140,8 pkt za średnią ocen 4,62 - 180,8 pkt za średnią ocen 3,63 - 141,2 pkt za średnią ocen 4,63 - 181,2 pkt za średnią ocen 3,64 - 141,6 pkt za średnią ocen 4,64 - 181,6 pkt za średnią ocen 3,65 - 142,0 pkt za średnią ocen 4,65 - 182,0 pkt za średnią ocen 3,66 - 142,4 pkt za średnią ocen 4,66 - 182,4 pkt za średnią ocen 3,67 - 142,8 pkt za średnią ocen 4,67 - 182,8 pkt za średnią ocen 3,68 - 143,2 pkt za średnią ocen 4,68 - 183,2 pkt za średnią ocen 3,69 - 143,6 pkt za średnią ocen 4,69 - 183,6 pkt za średnią ocen 3,70 - 144,0 pkt za średnią ocen 4,70 - 184,0 pkt za średnią ocen 3,71 - 144,4 pkt za średnią ocen 4,71 - 184,4 pkt za średnią ocen 3,72 - 144,8 pkt za średnią ocen 4,72 - 184,8 pkt za średnią ocen 3,73 - 145,2 pkt za średnią ocen 4,73 - 185,2 pkt za średnią ocen 3,74 - 145,6 pkt za średnią ocen 4,74 - 185,6 pkt za średnią ocen 3,75 - 146,0 pkt za średnią ocen 4,75 - 186,0 pkt za średnią ocen 3,76 - 146,4 pkt za średnią ocen 4,76 - 186,4 pkt za średnią ocen 3,77 - 146,8 pkt za średnią ocen 4,77 - 186,8 pkt za średnią ocen 3,78 - 147,2 pkt za średnią ocen 4,78 - 187,2 pkt za średnią ocen 3,79 - 147,6 pkt za średnią ocen 4,79 - 187,6 pkt za średnią ocen 3,80 - 148,0 pkt za średnią ocen 4,80 - 188,0 pkt za średnią ocen 3,81 - 148,4 pkt za średnią ocen 4,81 - 188,4 pkt za średnią ocen 3,82 - 148,8 pkt za średnią ocen 4,82 - 188,8 pkt za średnią ocen 3,83 - 149,2 pkt za średnią ocen 4,83 - 189,2 pkt za średnią ocen 3,84 - 149,6 pkt za średnią ocen 4,84 - 189,6 pkt za średnią ocen 3,85 - 150,0 pkt za średnią ocen 4,85 - 190,0 pkt za średnią ocen 3,86 - 150,4 pkt za średnią ocen 4,86 - 190,4 pkt za średnią ocen 3,87 - 150,8 pkt za średnią ocen 4,87 - 190,8 pkt za średnią ocen 3,88 - 151,2 pkt za średnią ocen 4,88 - 191,2 pkt za średnią ocen 3,89 - 151,6 pkt za średnią ocen 4,89 - 191,6 pkt za średnią ocen 3,90 - 152,0 pkt za średnią ocen 4,90 - 192,0 pkt za średnią ocen 3,91 - 152,4 pkt za średnią ocen 4,91 - 192,4 pkt za średnią ocen 3,92 - 152,8 pkt za średnią ocen 4,92 - 192,8 pkt za średnią ocen 3,93 - 153,2 pkt za średnią ocen 4,93 - 193,2 pkt za średnią ocen 3,94 - 153,6 pkt za średnią ocen 4,94 - 193,6 pkt