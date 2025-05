Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 25 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 587)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390 oraz z 2025 r. poz. 304) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się komórki organizacyjne do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych i ustala się ich siedziby:

1) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu;

2) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Tworzy się komórki organizacyjne do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych i ustala się ich siedziby:

1) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni z siedzibą w Gdyni;

2) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie z siedzibą w Krakowie;

3) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie z siedzibą w Lublinie;

4) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie;

5) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu;

6) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie;

7) (uchylony);

8) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3. 1.1) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej w Gdyni i Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.

2.1) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie i Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach.

3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu.

4.2) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.

5.3) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej w Lublinie i Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie.

6.3) Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie i Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku.

§ 4. Ustala się następujące obszary właściwości działów do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych:

1) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni - obszar województwa pomorskiego;

1a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku - obszar województwa podlaskiego;

1b) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy - obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

1c) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach - obszar województwa śląskiego;

2) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie - obszar województw: małopolskiego i świętokrzyskiego;

3) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie - obszar województwa lubelskiego;

3a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi - obszar województwa łódzkiego;

4) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie - obszar województwa warmińsko-mazurskiego;

5) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu - obszar województwa wielkopolskiego;

5a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie - obszar województwa podkarpackiego;

6) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie - w województwie lubuskim obszar powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i miasto Gorzów Wielkopolski oraz obszar województwa zachodniopomorskiego;

7) (uchylony);

7a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie - obszar województwa mazowieckiego;

8) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu - obszar województwa dolnośląskiego, w województwie lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasto Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1896), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.